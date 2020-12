Uitreiking verkiezing Wielrenner van het jaar morgen live op tv

Vandaag is de laatste stemdag voor de verkiezing Wielrenner van het jaar. Al meer dan achtduizend wielerliefhebbers brachten hun stem uit. Morgenavond worden de trofeeën uitgedeeld in een live-uitzending op televisie.

Bij de mannen behoren Mathieu van der Poel, Wilco Kelderman en Harrie Lavreysen tot de vijf kanshebbers. Bij de vrouwen zijn onder andere Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Ceylin del Carmen Alvarado genomineerd. De winnaars worden gekozen door de Club van 48 (oud-profs), huidige profrenners via vakbond VVBW en de publieksstem.

De trofeewinnaars zullen donderdagavond live onthuld worden in een speciale televisie-uitzending op Eurosport. Presentatie is in handen van Sander Kleikers. Samen met een aantal tafelgasten zal hij uitgebreid terugblikken op het succesvolle wielerseizoen van de Nederlandse profs.

Decor van de talkshow is het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Onder andere Harrie Lavreysen, Adrie van der Poel, Raymond Kerckhoffs, Loes Gunnewijk, Erik Dekker en Olav Kooij zullen (afwisselend) aanschuiven aan de talkshowtafel.

Publiek is vanwege de coronalockdown niet welkom. De uitzending is vanaf 18:30 tot 20:00 uur live te zien op Eurosport 1.

Genomineerden Wielrenner van het Jaar 2020 (Gerrit Schulte Trofee)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen)

Mathieu van der Poel (wegwielrennen, veldrijden)

Sam Ligtlee (baanwielrennen)

Wilco Kelderman (wegwielrennen)



Genomineerden Wielrenster van het Jaar 2020 (Keetie van Oosten-Hage Trofee)

Anna van der Breggen (wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten (wegwielrennen)

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden)

Chantal van den Broek-Blaak (wegwielrennen)

Marianne Vos (wegwielrennen, veldrijden)

Kirsten Wild (wegwielrennen, baanwielrennen)

Genomineerden Renner voor de Toekomst 2020 (Gerrie Knetemann Trofee)

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden)

Olav Kooij (wegwielrennen)

Ryan Kamp (veldrijden)

Thymen Arensman (wegwielrennen)