woensdag 6 maart 2024 om 12:35

Uitgesproken Evenepoel hekelt verbod van UCI: “Ze willen met onze kloten spelen”

De UCI heeft dinsdag aangekondigd dat het de meest recente ontwikkelingen rond het tijdrijden zal onderzoeken. Bovendien verbied de wielerunie de ‘helmsok’ van Specialized. En dat valt niet in goede aarde bij Remco Evenepoel. “Het is om mee te lachen”, houdt de Belg zich niet in.

Evenepoel baalt vooral dat de zogeheten ‘helmsok’ van producent Specialized straks niet meer is toegestaan in wedstrijdverband. De sok wordt door de UCI beoordeeld als niet-essentieel. Vanaf 2 april is de combinatie van de helm en de sok niet langer meer te zien in het profpeloton. Dit betekent dat Evenepoel, maar ook Primoz Roglic in de toekomst niet meer met de zwarte halssok te bewonderen zijn.

Evenepoel werd in 2023 nog wereldkampioen tijdrijden met het opvallende ontwerp. “Het is om mee te lachen”, reageerde de Belg tegenover Sporza, voor de start van de vierde etappe van Parijs-Nice. “Er zijn regels rond remgrepen, maar ik zie nog renners rondrijden met de remgrepen naar binnen.”

“Ze trekken de koers in het belachelijke”

“Twee jaar geleden accepteerden ze de helm, nu halen ze hem eruit. Ik heb een beetje het gevoel dat ze met onze kloten willen spelen. Het is niet heel vriendelijk wat ze doen. Er zijn andere teams die bijna met een tijdrithelm in het peloton rijden. Ik bedoel EF Education-EasyPost. Ze trekken de koers in het belachelijke en zorgen ervoor dat alle coureurs zich tegen de UCI zetten.”

Dat de UCI ook van plan is om onderzoek te doen naar ‘steeds radicalere’ tijdrithelmen, zorgt binnen het kamp van Visma | Lease a Bike voor gefronste wenkbrauwen. “Het is gedreven vanuit emoties en alle reacties op social media”, aldus Performance Manager Mathieu Heijboer. “Grappenmakers op internet, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar als de UCI een probleem met het design heeft, hadden ze dat aan moeten geven toen de helm ter goedkeuring werd voorgelegd.”