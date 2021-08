Uitgeschakelde Mathijs Büchli: “Terugzetting in tweede rit was onterecht”

Voor Mathijs Büchli zitten de Olympische Spelen erop. De winnaar van de zilveren medaille op de keirin in Rio moest dit jaar het toernooi vroegtijdig verlaten na een tumultueuze dag met meerdere plot-twists.

Waar tijdens de eerste heat aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht leek, zorgde een valpartij van een Maleisiër en een Kazach voor een herstart. “Vervolgens heb ik vol gas gereden, zodat ik achteraf niet het gevoel zou hebben dat ik niet alles had gegeven”, vertelt Büchli in een reactie aan de NOS.

Te weinig rust

De jury declasseerde hem. “Aanvankelijk was ik blij dat ik door was. Maar wanneer je door een jurybesluit wordt teruggezet, dan weet je dat je de lul bent. Ik had maar tien minuten rust en dat was echt niet genoeg. We zaten in de laatste heat en hadden daardoor heel weinig rust. Dan weet je eigenlijk al dat het niets gaat worden.”

Het zorgde ervoor dat Büchli drie sprints in een uur moest rijden. “Ik heb gevochten met alles wat ik nog in me had. Maar dat was met zo weinig rust niet veel meer. Het was het net niet”, kijkt hij terug.

Onterecht besluit

Büchli vindt de terugzetting in de tweede rit onterecht. “Ik vind het echt niet terecht. Ik heb echt nog gekeken of ik er voorbij was. Het is altijd een beetje dringen met de keirin. Ik wist dat ik er voorbij moest en toen pas naar het sprintersvak kon. Ik denk echt dat het een onterecht besluit was. Dat maakt het extra zuur.”

Protest van de trainers en de coaches hadden geen resultaat. “Iemand besluit dit op basis van videobeelden. Maar dit is niet het juiste besluit. De keirin is altijd beetje dringen en klooien. Het is een duidelijke regel dat je niet in het sprintersvak mag rijden wanneer daar iemand in rijdt. Maar dat deed ik niet. Ik denk niet dat ik iemand afsneed en denk niet dat het een reden was om iemand terug te zetten.”

Geen invloed

Büchli wil zich niet verschuilen achter de harde val van zijn vriendin Laurine van Riessen. “Het heeft weliswaar veel energie gekost, maar dat heeft voor vandaag niets uitgemaakt. Ik ben gisteren niet in het ziekenhuis geweest en heb mij goed kunnen voorbereiden. Ik was fris en ik was goed. Dat heeft er uiteindelijk niets mee te maken gehad. Dat maakt het zuur. Ik was echt goed vandaag”