Uitdager Evenepoel kan in Luik-Bastenaken-Luik rekenen op Alaphilippe

Remco Evenepoel kent zijn ploeggenoten voor aankomende zondag, als de 109e editie van Luik-Bastenaken-Luik op het programma staat. De wereldkampioen en grote uitdager van Tadej Pogačar kan rekenen op de hulp van Julian Alaphilippe. De Fransman kampte de voorbije weken met knieklachten, maar is op tijd fit voor zijn geliefkoosde klassieker.

Evenepoel, die vorig jaar op imponerende wijze Luik-Bastenaken-Luik wist te winnen, verbleef de voorbije weken op hoogte. Op de flanken van de vulkaan El Teide, op het Spaanse eiland Tenerife, werkte de renner van Soudal Quick-Step de nodige trainingskilometers af met het oog op de Giro d’Italia, zijn eerste grote doel van 2023.

Evenepoel kwam voor het laatst in actie in de Ronde van Catalonië, waar hij achter Primož Roglič tweede werd in het eindklassement, maar de Belg zal zondag dus zijn titel verdedigen in Luik-Bastenaken-Luik. De 23-jarige coureur is op papier de grote uitdager van topfavoriet Tadej Pogačar, die zondag nog de beste was in de Amstel Gold Race en gisteren met verve de Waalse Pijl wist te winnen.

De factor Alaphilippe

Evenepoel kan rekenen op een sterke ploeg in steun, met dus Julian Alaphilippe. De Fransman moest wegens een slijmbeursontsteking aan zijn knie passen voor de Amstel Gold Race en Waalse Pijl, maar is nu weer pijnvrij. “We gaan zien wat de rol van Julian gaat zijn”, geeft ploegleider Geert Van Bondt aan in een persbericht. “Hij kent het parcours en de race ligt hem perfect, maar het belangrijkste is dat hij pijnvrij aan de start kan staan.”

Naast Alaphilippe zijn ook Andrea Bagioli, Mauro Schmid, Pieter Serry, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder van de partij. “Remco komt direct van hoogte en is zeer gemotiveerd”, aldus Van Bondt. “Hij start als de titelverdediger en drager van de regenboogtrui, wat hem nog extra motivatie geeft. Hij kan rekenen op goede ploeggenoten die in een prima conditie verkeren, wat ons vertrouwen geeft.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?

Selectie Soudal Quick-Step voor Luik-Bastenaken-Luik 2023 (zondag 23 april)

Julian Alaphilippe

Andrea Bagioli

Mauro Schmid

Remco Evenepoel

Pieter Serry

Louis Vervaeke

Ilan Van Wilder