Uijtdebroeks geplaagd door pech: “Maar op een WK mag je niet opgeven”

Zeventigste op ruim acht minuten van wereldkampioen Per Strand Hagenes. Cian Uijtdebroeks kende een WK om snel te vergeten. De Belgische favoriet kwam al vroeg in de koers twee keer ten val en wist nooit meer terug te keren in het peloton. Toch weigerde Uijtdebroeks de handdoek te gooien.

Na afloop sprak Sporza enkele minuten met de pechvogel van de dag. “Ik viel al in het begin van de koers, maar had toen geen schade aan de fiets. Ik kon zo weer terugrijden naar het peloton, maar ze vielen daarna nog een keer. Ik ging over de kop en belandde op een andere fiets. Ik had na die tweede val wel erg veel pijn en bovendien was mijn fiets stuk. Ik moest dus wel wisselen.”

“Dit is een goede training voor mijn karakter”

De 18-jarige Belg twijfelde zelfs even of hij wel zijn weg kon vervolgen. “Ik voelde echt een enorme steek in mijn rug, maar ik moest verder rijden in een poging om opnieuw aan te sluiten. Ik heb echt verschrikkelijk afgezien, maar je moet niet opgeven tijdens een wedstrijd en zeker niet op een WK. Ik had op een gegeven moment wel door dat ik niet meer voor de zege kon strijden, maar dit was wel een goede training voor mijn karakter”, kon Uijtdebroeks nog lachen.

De dappere Uijtdebroeks kreeg in de achtervolging tot overmaat van ramp geen enkele steun. “Het is op een dergelijk parcours onmogelijk om dan nog terug te keren. Ik heb gewoon geprobeerd om zo hard mogelijk naar de finish te rijden. Ik wilde de koers uitrijden. Het was in het begin wel even zwaar op mentaal vlak, maar er stond zoveel volk langs de kant dat mij besloot aan te moedigen. Dat gaf wel zoiets van: allee jong, blijf gaan!”

Wat nu nog rest, is het opmeten van de fysieke schade. “Ik had vlak na mijn val wel veel pijn, maar dat trok vervolgens wel weer weg door de adrenaline. Ik voel nu echter wel weer veel pijn, maar het seizoen is sowieso al voorbij.”