UCI wil KNWU straffen voor organiseren trainingswedstrijd tijdens Nations Cup Hongkong

De internationale wielerunie UCI wil de KNWU straffen voor een ‘georganiseerde trainingswedstrijd’ in Nederland tijdens de Nations Cup van Hongkong. Dat laat KNWU-directeur Thorwald Veneberg weten in gesprek met NOS Langs de Lijn.

Van 13 tot en met 16 mei werd het baancircus in Hongkong verwacht voor de Nations Cup, maar de KNWU besloot uiteindelijk geen baanrenners af te vaardigen naar Hongkong. “Uit de ingewonnen informatie bleek dat de baanrenners daar in quarantaine moeten als ze in contact komen met iemand die – mogelijk – besmet is.”

“In deze fase van de voorbereiding zitten we er niet op te wachten dat renners veertien dagen op hun hotelkamer moeten blijven. En uiteraard ook niet dat ze zelf een coronabesmetting oplopen”, lichtte Jan van Veen van de KNWU toe. In plaats daarvan werd een alternatief dichter bij huis gezocht in een veilige setting, met een beperkt aantal competitieve landen.

Discussie met de UCI

“We hebben hier in Nederland een aantal landen uitgenodigd om te komen trainen, het was niet voor een toernooi”, legt Veneberg nu uit. “Er kwam echter gelijk een onderzoek vanuit de UCI naar wat we hier hebben georganiseerd. We hebben het signaal gekregen dat we een reprimande kunnen verwachten van de voorzitter van de UCI, omdat wij een georganiseerde trainingswedstrijd hebben gehad.”

“We hebben best wel discussie met de UCI en dat kan ook grote sportieve gevolgen hebben”, aldus Veneberg, die daarom ook voorzichtig is met kritiek aan het adres van de internationale wielerbond. “We moeten voorzichtig manoeuvreren en kunnen niet links en rechts zomaar iets roepen of doen. We moeten dat weloverwogen doen, om zo de sporters niet te duperen. Die zijn al acht tot twaalf jaar met iets bezig.”