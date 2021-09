UCI wil in de toekomst naar vijftien Women’s WorldTeams

Momenteel zijn negen vrouwenploegen in het bezit van een WorldTeam-licentie, maar de UCI wil in de toekomst naar vijftien ploegen van het allerhoogste niveau. Dat heeft voorzitter David Lappartient laten weten tijdens een persconferentie in het Italiaanse Trento.

Lappartient is vandaag in Italië om de slotdag van het EK wielrennen bij te wonen. Op een speciaal belegde persconferentie stipte de Fransman bepaalde zaken aan en ging hij met name dieper in op het vrouwenwielrennen. Het ging onder meer over het minimumsalaris voor vrouwelijke wielrensters – de internationale wielerunie werkt sinds 2018 aan regelgeving rond een minimumloon voor vrouwenploegen – en de Women’s WorldTeam-divisie.

Anno 2021 beschikken Alé BTC Ljubljana Cipollini, Canyon-SRAM Racing, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Team BikeExchange, Liv Racing, Movistar Team, Team DSM, SD Worx en Trek-Segafredo Women over een Women’s WorldTeam-licentie. “We willen echter naar vijftien ploegen van het hoogste niveau”, aldus Lappartient.

Eind 2019 werden de eerste Women’s WorldTeam-licenties uitgedeeld aan acht ploegen, SD Worx volgde twee jaar later. Deze licenties zijn geldig voor een periode van vier jaar.