Pello Bilbao en Bahrain Victorious flirten met UCI-regels

Pello Bilbao slaagde er in de proloog van de Tour Down Under niet in om een hoofdrol te vertolken, maar na afloop was er alsnog veel aandacht voor de Spanjaard. Zijn ploeg Bahrain Victorious sprong namelijk zeer creatief om met de UCI-reglementen.

Uit logistieke overwegingen waren tijdritfietsen niet toegestaan tijdens de proloog van de Tour Down Under, maar Bilbao stond desalniettemin met een niet alledaags stuur aan de start. Er was namelijk gesleuteld aan de remgrepen, die wat naar binnen en iets hoger waren gemonteerd, om zo een meer aerodynamische positie te kunnen aanmeten.

“We hadden een speciale fiets geprepareerd en ik bleef met mijn polsen op het stuur zoals de UCI-reglementen voorschrijven. Door de regen kon ik alleen niet alle risico’s nemen, maar er kan nog veel gebeuren. Ik ben al vier tot vijf maanden bezig met deze koers.” reageerde Bilbao, die exact twintig seconden moest toegeven op ritwinnaar Alberto Bettiol, na afloop tegenover Cyclingnews.