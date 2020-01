UCI-voorzitter David Lappartient denkt aan WK’s over gravelwegen vrijdag 24 januari 2020 om 11:05

David Lappartient, voorzitter van de internationale wielerunie UCI, denkt serieus na over het organiseren van wereldkampioenschappen over gravelwegen. De Fransman ziet de toenemende populariteit van gravel- en endurancewedstrijden. “We willen als UCI het gravelkoersen omarmen en in de toekomst WK’s organiseren”, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met Cyclingnews.

Peter Stetina, Laurens ten Dam, Ian Boswell… Steeds meer (ex-)renners verbreden hun horizon en richten zich op populaire gravelwedstrijden als Dirty Kanza, SBT GRVL en de 24 uur van Old Pueblo. De Amerikaanse WorldTour-ploeg EF Education First komt zelfs met een alternatieve koerskalender, wat betekent dat renners van de zuurstokroze formatie aan de start zullen staan van gravelwedstrijden.

Het is dus niet zo verwonderlijk dat Lappartient met belangstelling kijkt naar het fenomeen gravelkoersen. De Fransman wil de grootste wedstrijden onder auspiciën van de internationale wielerunie brengen. “Gravel zit in het DNA van het wielrennen, aangezien de renners vroeger over gravelwegen reden. We zien de enorme populariteit en potentie van dergelijke wedstrijden.”

Nieuwe dimensie

“We hebben al gravelsecties in wedstrijden als de Tour de France, maar kijk ook naar Strade Bianche. Deze klassieker is in tien jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste wedstrijden op de kalender. Het laat zien dat gravel de wielersport een nieuwe dimensie geeft”, aldus Lappartient, die druk bezig is om een nieuwe koers uit te stippelen. “We hebben al een globale UCI-meeting gehad om onze strategie te bepalen.”

De voorzitter beseft echter wel dat het een tijdje zal duren, vooraleer er ook echt een WK over gravelwegen zal worden georganiseerd. “Het is lastig om als internationale federatie een andere koers in te slaan, maar we moeten als UCI nadenken over de toekomst van de sport en ons aanpassen. Het organiseren van gravelkoersen is een voorbeeld van aanpassen en anticiperen.”

Lappartient doet oproep aan lokale organisatoren: “Samen staan we sterker”

Lappartient hoopt dat lokale organisatoren zich zullen aansluiten bij de UCI. “Het is altijd beter om deel uit te maken van een internationaal orgaan. Het grote doel is om de verschillende partijen te verenigen, want samen staan we sterker.” De grote baas van de UCI geeft verder ook aan een constructief gesprek te hebben gevoerd met Giancarlo Brocci, de drijvende kracht achter de populaire l’Eroica-toertochten.

De Italiaan is bezorgd over de huidige staat van het wielrennen en pleit voor het afwijken van de geijkte routes, wedstrijden over 300 kilometer, versnellingen zonder bergverzet en een ban op fietscomputers. Met deze maatregelen komt de wielersport weer dicht bij het publiek te staan, stelt Brocci. “Het is tijd voor verandering.”