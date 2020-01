Bedenker l’Eroica praat met UCI-baas Lappartient: “De wielersport is in een crisis” zaterdag 18 januari 2020 om 10:30

Afwijken van de geijkte routes, wedstrijden over 300 kilometer, versnellingen zonder bergverzet en een ban op fietscomputers. Met deze maatregelen komt de wielersport weer dicht bij het publiek te staan, stelt Giancarlo Brocci. De drijvende kracht achter de populaire l’Eroica-toertochten legde deze week zijn ideeën voor aan UCI-voorzitter David Lappartient.

Brocci noemt de wielersport een wereldwijd fenomeen, maar hij heeft ook zijn zorgen. Volgens de Italiaan begeeft de sport zich in een technische crisis. “De hoofdrolspelers, die gegijzeld worden door trainers en zaakwaarnemers, staan ver van het publiek en weten niet meer te vermaken, ook al rijden ze slechts een aantal wedstrijden per jaar. Verregaande technologie maakt klasse en talent ondergeschikt, neemt de schoonheid weg, maakt de wedstrijden makkelijker en heeft alles veel voorspelbaarder en saaier gemaakt”, stelt hij in de Italiaanse krant La Stampa.

“Vandaag de dag wordt een rittenkoers gewonnen of verloren door een overslaande ketting. Het publiek wordt niet gepassioneerd van renners die vaak erg mager zijn, bijna ondervoed, met legio medische verklaringen voor allergische of astmatische aandoeningen, die leven als fakirs maar almaar minder lopen. Zelfs een fenomeen als Fausto Coppi, 1,80 meter lang en 75 kilogram, zou vandaag de dag nooit een grote ronde winnen. Het is tijd voor verandering.” Volgens de Italiaan zou teruggegrepen moeten worden naar vroegere tijden.

Onverharde paden

De heroïek zou herontdekt moeten worden, gaat Brocci verder. “Het gevoel van avontuur, van het onverwachte, van de zoektocht naar nieuwe routes, indien mogelijk op onverharde paden. Zo kan worden teruggekeerd naar de ware, lichamelijke inspanning en de oorspronkelijke waarden van de sport, die niet gestuurd worden door hyper-technologie en andere factoren.” Deze week had de Italiaan een afspraak met UCI-voorzitter David Lappartient in het Centre Mondial du Cyclisme, in het Zwitserse Aigle.

Hij deed de bestuurder een aantal voorstellen. “Onbekende routes, niet langer de gebruikelijke klassieke beklimmingen die iedereen kent. Tenslotte zijn de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España ook steeds op zoek naar nieuwe routes. Dan langere afstanden, meer dan driehonderd kilometer, met het vertrek misschien wel ’s nachts en fietsen zonder bergverzet, zodat je echt kunt zien wie het verschil maakt bergop. Een ban op fietscomputers en radiocommunicatie en een verbod op renners met minder dan zes procent lichaamsvet.”

Brocci erkent dat de huidige professionele wielersport moeilijk zulke ingrijpende veranderingen zal ondergaan. Daarom pleit hij voor een parallelle competitie. “Zoals de Formule E en de Formule 1 of de Superbike en de MotoGP. Een competitie voor U23-renners of jonge profs, een stap om hun fysieke en mentale kwaliteiten te ontdekken. ’s Winters kunnen de wedstrijden in zuidelijke landen worden gehouden, zoals Zuid-Afrika, Australië en Latijns-Amerika. De renners kunnen dan logeren bij lokale gemeenschappen of in tijdelijke dorpjes.”

Home of Cycling

Ambitieuze plannen, die zonder twijfels ook een pak geld gaan kosten. Maar ook daarover heeft Brocci nagedacht. “Italië, the home of cycling, heeft niet langer een WorldTour-team. Sponsors zijn afgehaakt omdat ze deze manier van wielrennen niet meer interessant vinden. Het zou mooi zijn als wij ze iets nieuws kunnen bieden.” Via zijn social media liet de Italiaan weten dat hij zich gehoord voelde door Lappartient. “Ondanks dat mijn belachelijke Frans, denk ik dat we ons signaal op het juiste moment hebben afgegeven.”