UCI-veldritranglijst: Toon Aerts blijft leider, Wout van Aert terug in de top-8

Toon Aerts gaat na de drukke kerstperiode aan de leiding in de UCI-veldritranking. De Belg van Baloise Trek Lions heeft een mooie voorsprong op Europees kampioen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Wout van Aert vindt zichzelf na enkele goede prestaties weer terug in de top-8.

Aerts gaat dus nog altijd aan kop met 2846 punten, gevolgd door drie renners van Pauwels-Sauzen Bingoal: Iserbyt (2496 punten), Vanthourenhout (2163 punten) en Belgisch kampioen Laurens Sweeck. Mathieu van der Poel, de winnaar van de laatste crossen in Bredene, Baal, Gullegem en Hulst, staat momenteel vijfde in de stand.

Lars van der Haar staat nog altijd zesde, voor Quinten Hermans en Wout van Aert. Hermans stijgt één plaatsje, Van Aert maakt zelfs twee plekken goed. Dit gaat ten koste van Corné van Kessel, die drie plekken moet inleveren en nu tiende staat. Tom Pidcock staat met 1327 punten nog een plekje voor Van Kessel.

In wereldbekercrossen kijkt men voor de eerste startrij naar de top-8 van de wereldbekerstand. Dit is ook het geval voor het aankomende WK veldrijden. Voor andere crossen is de UCI-veldritranking dan weer leidend.

UCI-veldritranglijst mannen (5 januari 2021)

1. Toon Aerts – 2846 punten

2. Eli Iserbyt – 2496 punten

3. Michael Vanthourenhout – 2163 punten

4. Laurens Sweeck – 2055 punten

5. Mathieu van der Poel – 2010 punten

6. Lars van der Haar – 1750 punten

7. Quinten Hermans – 1448 punten

8. Wout van Aert – 1350 punten

9. Tom Pidcock – 1327 punten

10. Corné van Kessel – 1324 punten

Volledige ranglijst

Bij de vrouwen gaat Ceylin del Carmen Alvarado nog altijd aan kop met 2792 punten. De wereldkampioene heeft een op het oog geruststellende voorsprong op Annemarie Worst (2393 punten) en Lucinda Brand (2230 punten). Met Denise Betsema staat er nog een Nederlandse dame in de top-5.

De Texelse won afgelopen zondag met verve een wereldbekercross in Hulst, stijgt twee plekken en is bezig aan een gestage opmars. Maghalie Rochette is de laatste weken niet echt terug te vinden in de uitslagen, maar de Canadese staat nog altijd knap vijfde. Clara Honsinger is nu zesde, Yara Kastelijn moet twee plekken inleveren.

Sanne Cant moest vorige week nog drie plekken (van zes naar negen) inleveren, maar dit bleek na enkele nieuwe berekeningen toch niet te kloppen. De Belgisch kampioene verloor ‘slechts’ twee posities, stond voor aanvang van het nieuwe jaar achtste en is ook op 5 januari de nummer acht op de veldritranking.

Wat verder opvalt is dat het Hongaarse toptalent Blanka Kata Vas, vorige week nog twintigste op de wereldranglijst, nu elfde staat. Ook Fem van Empel (van 53 naar 41) en Marianne Vos (van 102 naar 78) doen in de achtergrond goede zaken.

UCI-veldritranglijst vrouwen (5 januari 2021)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2792 punten

2. Annemarie Worst – 2393 punten

3. Lucinda Brand – 2230 punten

4. Denise Betsema – 1534 punten

5. Maghalie Rochette – 1395 punten

6. Clara Honsinger – 1317 punten

7. Yara Kastelijn – 1267 punten

8. Sanne Cant – 1225 punten

9. Manon Bakker – 1154 punten

10. Lucia Gonzalez Blanco – 1079 punten

Volledige ranglijst