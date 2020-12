UCI-veldritranglijst: Eli Iserbyt blijft leider, Wout van Aert bezig aan opmars

Eli Iserbyt kende door materiaalproblemen een frustrerende wereldbekercross van Namen, maar de Europese kampioen staat nog altijd bovenaan de veldritranglijst van de UCI. Er zijn geen wijzigingen in de top-10, Wout van Aert is wel bezig aan een opmars.

Europees kampioen Iserbyt had zijn start in de Wereldbeker van Namen zeker anders voorgesteld, want al op de eerste oplopende strook moest hij lopend verder omdat zijn ketting eraf lag. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed vervolgens de hele cross achter de feiten aan, maar dit heeft geen invloed op de veldritranking van de UCI.

Iserbyt beschikt nu over 2690 punten en heeft 134 punten voorsprong op Toon Aerts. Michael Vanthourenhout staat met 2055 punten derde, Laurens Sweeck en Mathieu van der Poel maken de top-5 vol. Die laatste won afgelopen zondag in Namen maar blijft hangen op plek vijf, aangezien Van der Poel ook vorig jaar wist te zegevieren in Namen.

Van Aert maakt, in tegenstelling tot Van der Poel, wel een flinke sprong en staat nu twaalfde. Vorige week was de renner van Jumbo-Visma nog de nummer negentien in de veldritranglijst. In de top-20 zien we overigens wel de nodige verschuivingen. De veldrijders kunnen in de maand december overigens nog veel punten verdienen.

Vandaag staat namelijk de Ethias Cross in Essen op het programma, woensdag is het tijd voor de X2O-manche in Herentals. Verder staan er in december nog crossen in Heusden-Zolder (26 december, Superprestige), Dendermonde (27 december, Wereldbeker) en Bredene (30 december, Ethias Cross) op het menu.

UCI-veldritranglijst mannen (22 december 2020)

1. Eli Iserbyt – 2690 punten

2. Toon Aerts – 2556 punten

3. Michael Vanthourenhout – 2055 punten

4. Laurens Sweeck – 1985 punten

5. Mathieu van der Poel – 1960 punten

6. Lars van der Haar – 1741 punten

7. Corné van Kessel – 1387 punten

8. Quinten Hermans – 1382 punten

9. Tom Pidcock – 1235 punten

10. Felipe Orts – 1108 punten

12. Wout van Aert – 870 punten

Volledige ranglijst

Bij de vrouwen staat Ceylin del Carmen Alvarado nog altijd aan kop met 2872 punten. De wereldkampioene moet de laatste weken haar meerdere erkennen in Lucinda Brand, maar in de veldritranking is het verschil nog aanzienlijk met Annemarie Worst (2443 punten) en Brand (2000 punten).

Wat opvalt is dat Denise Betsema vier plekken is gestegen: de Texelse staat nu zevende. Lucia Gonzalez Blanco en Manon Bakker zakken een plaatsje, Clara Honsinger sluipt de top-10 binnen. De jonge Amerikaanse, die afgelopen zondag knap tweede werd in Namen, passeert onder meer haar oudere landgenote Katie Compton.

UCI-veldritranglijst vrouwen (22 december 2020)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2872 punten

2. Annemarie Worst – 2443 punten

3. Lucinda Brand – 2000 punten

4. Maghalie Rochette – 1468 punten

5. Yara Kastelijn – 1308 punten

6. Sanne Cant – 1208 punten

7. Denise Betsema – 1164 punten

8. Lucia Gonzalez Blanco – 1111 punten

9. Manon Bakker – 1066 punten

10. Clara Honsinger – 1054 punten

Volledige ranglijst