UCI Track Champions League met 72 renners en gelijk prijzengeld

De UCI heeft het format voor de eerste editie van de Track Champions League geopenbaard. De internationale wielerunie wil zich met de aparte competitie richten op snelheid, dynamiek, entertainment en spektakel met de beste baanwielrenners ter wereld.

De eerste UCI Track Champions League vindt plaats in november, een maand na het WK baanwielrennen in Turkmenistan. Voor het toernooi worden 72 renners (36 mannen en 36 vrouwen) uitgenodigd. 24 mannen en 24 vrouwen kwalificeren zich via het wereldkampioenschap. De overige worden ingevuld op basis van de Olympische Spelen, de UCI-ranking en wildcards.

De UCI heeft zes opeenvolgende weekenden in november en december 2021 gepland voor de serie, bestaande uit de Sprint League (met de individuele sprint en de keirin) en de Endurance League (met de scratch en de afvalkoers). Aan de Sprint League en de Endurance League doen ieder achttien renners en rensters mee. In elke wedstrijd zijn punten te verdienen, waarna aan het eind van de UCI Track Champions League een winnaar aangewezen wordt in elke League.

De organisatie, die mede in handen is van Eurosport, maakte ook bekend dat alle prijzengelden gelijk zijn. Daarnaast zijn de nodige UCI-punten te verdienen, die te vergelijken zijn met de puntenaantallen die tijdens het WK verdiend kunnen worden.