UCI: “Toon Aerts hoeft niet voorlopig geschorst te worden”

De UCI heeft voor het eerst gereageerd op de vondst van het verboden middel Letrozol in de urinestaal van Toon Aerts. Volgens de internationale wielerunie staat het middel bekend als ‘gespecificeerde stof’ en is het daardoor niet nodig om Aerts voorlopig te schorsen.

In het persbericht bevestigt de UCI het nieuws dat Toon Aerts en Baloise Trek Lions dinsdagavond al meldden: bij een out-of-competition-controle op 19 januari 2022 zijn sporen van Letrozol Metaboliet aangetroffen in de urinestaal van Aerts.

Het gaat hier om een Adverse Analytical Finding, een negatief analytisch resultaat. Dat is op papier wat anders dan een positieve dopingtest. Aerts heeft het recht om de analyse van de B-staal aan te vragen en hij doet dat ook.

Letrozol

Omdat Letrozol een ‘gespecificeerde stof’ is op de lijst van verboden middelen van het WADA, het internationale anti-dopingagentschap, is de UCI niet verplicht om Aerts voorlopig te schorsen. Ook laat de UCI weten dat het normaal gesproken geen persbericht maakt van een dergelijke Adverse Analytical Finding. Dat doet het wel als een betrapte renner voorlopig geschorst wordt naar aanleiding van een dopingtest.

“Als er geen voorlopige schorsing wordt uitgedeeld, deelt de UCI alleen de uitkomst na afloop van de zaak. Behalve als het resultaat van de dopingtest door een andere partij naar buiten wordt gebracht voordat een beslissing is genomen. Dat is nu het geval”, staat in het statement.