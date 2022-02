Toon Aerts positief op medicijn tegen borstkanker

Toon Aerts is betrapt op een medicijn tegen borstkanker. Op de site van het Amerikaanse antidopingagentschap USADA staat duidelijk omschreven wat Letrozol voor een middel is. Hoe het prestatiebevorderend is en waarom het op de verboden lijst staat.

1. Wat is Letrozol?

Letrozol is een aromataseremmer, wat betekent dat het een enzym blokkeert dat verantwoordelijk is voor een belangrijke stap in de vorming van oestrogenen. Meer specifiek is het enzym aromatase verantwoordelijk voor de omzetting van androgenen (bijv. testosteron) in oestrogenen. Letrozol remt dit proces, waardoor de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam afneemt.

Letrozol zit in medicijnen die worden gebruikt om oestrogeenafhankelijke borstkanker bij vrouwen te bestrijden. Door de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam te verminderen, kan Letrozol de groei van sommige soorten borstkankercellen, die oestrogeen nodig hebben om te groeien, vertragen of stoppen.

Wettelijk is Letrozol alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Er zijn echter websites die illegaal Letrozolen andere prestatie bevorderende medicijnen verkopen.

2. Hoe is Letrozol prestatie bevorderend?

Sporters die anabole steroïden misbruiken, kunnen een aromataseremmer als Letrozol gebruiken om de vorming van oestrogenen tegen te gaan, en daarmee de ongewenste en vervrouwelijkende effecten van anabole steroïden te verminderen of te voorkomen. Deze bijwerkingen omvatten de ontwikkeling van mannelijke borsten (gynaecomastie), het vasthouden van water en buikvet. Bovendien kunnen mannelijke sporters aromataseremmers zoals Letrozol gebruiken om hun eigen natuurlijke testosteronniveau te verhogen door de afbraak ervan te voorkomen.

3. Wat zijn de bijwerkingen van het gebruik van Letrozol?

Het gebruik van Letrozol wordt geassocieerd met veel bijwerkingen, waaronder een stijging van het cholesterolgehalte, een afname van de botdichtheid, opvliegers, nachtelijk zweten, misselijkheid en braken, verlies van eetlust, constipatie, diarree en brandend maagzuur, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid en duizeligheid, zwelling van handen, voeten, enkels en onderbenen, en slaapproblemen.

4. Is Letrozol verboden bij sport?

Ja, Letrozol staat specifiek vermeld als te allen tijde verboden (zowel in als buiten de competitie) in de categorie Hormoon- en stofwisselingsmodulatoren op de verboden lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap.

5. Bevatten voedingssupplementen Letrozol?

Letrozol is een krachtig geneesmiddel dat niet legaal kan worden opgenomen en/of op de markt gebracht als ingrediënt in voedingssupplementen. USADA is op dit moment niet op de hoogte van gevallen van een voedingssupplement dat besmet is met Letrozol. Het gebruik van voedingssupplementen is echter altijd op eigen risico van de sporter.