UCI Team Ranking: Jumbo-Visma nadert INEOS, UAE Emirates zit Alpecin-Fenix op de hielen

De UCI heeft deze week een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. In de top van het klassement is weinig veranderd, met de soevereine koppositie van Deceuninck-Quick-Step. Jumbo-Visma blijft derde, maar komt door de succesvolle Ronde van het Baskenland ongeveer 500 punten dichter bij nummer twee INEOS Grenadiers.

De vierde plaats op de ranking is nog altijd in handen van Alpecin-Fenix, maar het Belgische ProTeam van kopman Mathieu van der Poel ziet UAE Emirates (dat de vijfde plek overneemt van Trek-Segafredo) naderen tot op vijf punten. Ook Bahrain Victorious maakt een sprong. Het team passeert AG2R Citroën en BORA-hansgrohe en is nu zevende.

Buiten de top-10 zijn er ook enkele wijzigingen in de stand. Israel Start-Up Nation zakt van de elfde naar de dertiende plaats en daardoor schuiven BikeExchange en Qhubeka ASSOS op. Ook Groupama-FDJ en Lotto Soudal doen stuivertje wisselen met plaatsen 14 en 15.

UCI Team Ranking (op 13 april 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 5.330 punten

2. INEOS Grenadiers – 3.924 punten

3. Jumbo-Visma – 3.850 punten

4. Alpecin-Fenix – 3.109 punten

5. UAE Emirates – 3.104 punten

6. Trek-Segafredo – 2.827 punten

7. Bahrain Victorious – 2.506 punten

8. AG2R Citroën – 2.472 punten

9. BORA-hansgrohe – 2.470 punten

10. Astana-Premier Tech – 2.081 punten

11. Team BikeExchange – 1.832 punten

12. Qhubeka ASSOS – 1.816 punten

13. Israel Start-Up Nation – 1.761 punten

14. Groupama-FDJ – 1.751 punten

15. Lotto Soudal – 1.555 punten

16. Cofidis – 1.291 punten

17. Total Direct Energie – 1.278 punten

18. Arkéa-Samsic – 1.222 punten

19. Movistar – 1.218 punten

20. Team DSM – 938 punten

21. EF Education-Nippo – 890 punten

23. Intermarché-Wanty-Gobert – 713 punten

Alpecin-Fenix blijft het ProTeam in de UCI Team Ranking. Het Belgische team heeft de kaap van de 3.000 punten gerond en slaat daardoor een gat van bijna 2.000 punten op Total Direct Energie en Arkéa-Samsic. Het is de vraag hoeveel punten Alpecin-Fenix de komende weken kan sprokkelen nu kopman Van der Poel een rustperiode heeft ingelast van het wegwielrennen.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 13 april 2021)

4. Alpecin-Fenix – 3.109 punten

17. Total Direct Energie – 1.278 punten

18. Arkéa-Samsic – 1.222 punten

22. Bingoal Pauwels Sauces WB – 857 punten

24. B&B Hotels p/b KTM – 674 punten