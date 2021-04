UCI Team Ranking: Alpecin-Fenix doet opnieuw goede zaken

De UCI heeft dinsdag 6 april een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. Deceuninck-Quick-Step gaat nog altijd fier aan kop, maar verder zijn er veel verschuivingen in de top-10. Zo doet Alpecin-Fenix opnieuw uitstekende zaken.

De voorsprong van Deceuninck-Quick-Step is alleen nog maar groter geworden, met dank aan Kasper Asgreen. De sterke Deen won afgelopen zondag met verve de Ronde van Vlaanderen en wist zo heel wat punten te verzamelen voor zijn werkgever. INEOS Grenadiers staat nog altijd tweede en Jumbo-Visma blijft de nummer drie in de stand.

Alpecin-Fenix kende een zeer productieve week en doet zo uitstekende zaken in de UCI Team Ranking. De Belgische formatie greep in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen weliswaar naast de zege, maar Van der Poel, Tim Merlier en Gianni Vermeersch wisten de nodige punten bij elkaar te sprokkelen en zo stijgt de ploeg van plek zeven naar vier.

Ook AG2R Citroën (van negen naar zeven) en Astana-Premier Tech (van twaalf naar tien) maken een sprong op de ranglijst. UAE Emirates (van vier naar zes), BORA-hansgrohe (van zes naar acht) en Bahrain Victorious (van acht naar negen) moeten dan weer wat plekken inleveren in vergelijking met vorige week.

UCI Team Ranking (op 6 april 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 5.046 punten

2. INEOS Grenadiers – 3.704 punten

3. Jumbo-Visma – 3.066 punten

4. Alpecin-Fenix – 2.874 punten

5. Trek-Segafredo – 2.827 punten

6. UAE Emirates – 2.735 punten

7. AG2R Citroën – 2.437 punten

8. BORA-hansgrohe – 2.361 punten

9. Bahrain Victorious – 2.230 punten

10. Astana-Premier Tech – 1.857 punten

11. Israel Start-Up Nation – 1.781 punten

12. Team BikeExchange – 1.752 punten

13. Qhubeka ASSOS – 1.725 punten

14. Lotto Soudal – 1.547 punten

15. Groupama-FDJ – 1.521 punten

16. Cofidis – 1.248 punten

17. Total Direct Energie – 1.219 punten

18. Arkéa-Samsic – 1.137 punten

19. Movistar – 1.058 punten

20. Team DSM – 911 punten

22. EF Education-Nippo – 826 punten

24. Intermarché-Wanty-Gobert – 599 punten

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De voorsprong op Total Direct Energie en Arkéa-Samsic is immens, al is het de vraag of de formatie van de gebroeders Roodhooft de voorsprong kan vasthouden. Kopman Van der Poel, die na een korte rustperiode zal beginnen aan zijn mountainbikecampagne, zal de komende weken namelijk geen punten sprokkelen.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 6 april 2021)

4. Alpecin-Fenix – 2.874 punten

17. Total Direct Energie – 1.219 punten

18. Arkéa-Samsic – 1.137 punten

21. Bingoal Pauwels Sauces WB – 857 punten

23. B&B Hotels p/b KTM – 611 punten