maandag 16 oktober 2023 om 15:05

UCI streeft naar verdere mondialisering: “Ambitie om een wereldsport te worden”

Het wielercircus trekt vandaag de dag naar de verste uithoeken van de wereld – denk aan de Tour Down Under en de Gree-Tour of Guangxi – maar de UCI streeft de komende jaren naar verdere mondialisering. Dat laat bestuurder Tom Van Damme weten aan Sporza.

Van Damme is niet alleen de voorzitter van de Belgische wielerbond (Belgian Cycling) maar is tevens de belangrijkste man binnen de Pro Cycling Council (PCC), de raad voor profwielrennen van de internationale wielerunie UCI. “Met de PCC zijn we verantwoordelijk voor de WorldTour en na vier jaar zijn we eindelijk nog eens in China. Daarom zijn we hier ook ter plaatse”, legt de Belg uit.

“Het WorldTour-seizoen begint mooi in Australië en we eindigen nu in China, wat aantoont dat we de ambitie hebben om een wereldsport te worden. Het is ook noodzakelijk om die grote markten aan te boren en dan is het onze taak om hier te zijn. We proberen een hervorming op poten te zetten met een meer eenduidig programma. Een van de belangrijke punten is internationalisering, andere werelddelen aanboren en een globale sport worden.”

Stappenplan

De ambitie om te groeien is er vanuit de UCI, maar het gaat wel met horten en stoten. “Ik vind dat het deelnemersveld hier in China beter kan”, is Van Damme van mening. “Veel ploegmanagers zeggen dat er internationalisering moet komen in de sport. Dat gaat niet alleen over internationale sponsors, maar ook over deelname aan koersen buiten Europa. In Australië en in China moeten betere ploegen opgesteld worden.”

Van Damme wil met de wielersport dus nog meer internationale markten aanboren. “We moeten serieuze ambities hebben en we moeten een stappenplan opzetten van vijf en daarna tien jaar”, klinkt het ambitieus.