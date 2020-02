UCI stelt Chinese wedstrijden uit vanwege coronavirus vrijdag 21 februari 2020 om 08:29

De internationale wielerunie UCI heeft besloten om alle aankomende Chinese wedstrijden uit te stellen vanwege het coronavirus. Het gaat om koersen die worden verreden in de maanden april en mei, waaronder de Tour of Chongming Island (WWT) voor vrouwen.

De UCI zal op 15 maart besluiten welke wedstrijden zullen worden ingehaald en welke races worden afgelast. Het gaat naast de Tour of Chongming Island onder meer over de Tour of Zhoushan Island en de Tour of Taiyuan voor vrouwen. Het zijn niet de eerste evenementen die niet doorgaan vanwege de (nog altijd) snelle verspreiding van het coronavirus.

Zo werd er besloten om de wereldkampioenschappen indooratletiek met één jaar uit te stellen, terwijl ook verschillende ski-evenementen en de Grote Prijs van China in de Formule 1 zijn uitgesteld. Een maand geleden werd ook de Tour of Hainan tot nader order opgeschort vanwege de nijpende gezondheidssituatie in China.

Oorspronkelijk stond de Tour of Hainan (2.Pro) op de kalender van 23 februari tot en met 1 maart. De UCI heeft het verzoek van de Chinese wielerbond om de ronde uit te stellen naar een latere datum in 2020 goedgekeurd, afhankelijk van de beschikbaarheid op de kalender.