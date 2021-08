UCI Ranking: INEOS Grenadiers nog altijd aan kop, Jumbo-Visma derde

De internationale wielerunie komt op dinsdag altijd met een wekelijkse update van de UCI Team Ranking. INEOS Grenadiers gaat nog altijd aan kop met 11.440 punten, gevolgd door Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma. Alpecin-Fenix (achtste) staat ook nog altijd keurig in de top-10.

INEOS Grenadiers, de Britse formatie van onder meer Egan Bernal, Richard Carapaz en Filippo Ganna, is dus nog altijd koploper. Het verschil met Deceuninck-Quick-Step is iets meer dan 1.200 punten. Jumbo-Visma is de nummer drie, gevolgd door UAE Emirates en Bahrain Victorious. In de top-10 komen we verder nog BORA-hansgrohe, Astana-Premier Tech, Alpecin-Fenix, AG2R Citroën en Trek-Segafredo tegen.

Verderop in de stand zien we ploegen als Movistar (elfde), Team BikeExchange (veertiende) en EF Education-Nippo (zestiende). Team DSM bevindt zich nog altijd in de onderste regionen. Met een tweeëntwintigste plaats is de formatie van Iwan Spekenbrink voorlopig de slechtst presterende WorldTour-ploeg in 2021.

UCI Team Ranking (op 24 augustus 2021)

1. INEOS Grenadiers – 11.440 punten

2. Deceuninck-Quick-Step – 10.184,8 punten

3. Jumbo-Visma – 8.845 punten

4. UAE Emirates – 8.722,66 punten

5. Bahrain Victorious – 7.014 punten

6. BORA-hansgrohe – 6.499 punten

7. Astana-Premier Tech – 5.753 punten

8. Alpecin-Fenix – 5.651 punten

9. AG2R Citroën – 5.014 punten

10. Trek-Segafredo – 4.918 punten

11. Movistar – 4.825 punten

12. Groupama-FDJ – 4.542 punten

13. Israel Start-Up Nation – 4.481 punten

14. Team BikeExchange – 4.284,33 punten

15. Cofidis – 3.618 punten

16. EF Education-Nippo – 3.356 punten

17. Arkéa-Samsic – 3.265 punten

18. Qhubeka NextHash – 3.062 punten

19. Lotto Soudal – 2.837 punten

20. Intermarché-Wanty-Gobert – 2.614 punten

22. Team DSM – 2.368 punten

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat inmiddels op 5.651 punten. Het verschil met nummer twee Arkéa Samsic is nu iets minder dan 2.500 punten, maar dat is nog altijd geruststellend te noemen. TotalEnergies, Uno-X en Bingoal Pauwels Sauces WB zijn de volgende ProTeams in de stand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 24 augustus 2021)

1. Alpecin-Fenix – 5.651 punten

17. Arkéa-Samsic – 3.265 punten

21. TotalEnergies – 2.438 punten

23. Uno-X – 1.572 punten

24. Bingoal Pauwels Sauces WB – 1.570 punten

