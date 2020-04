‘UCI past regels aan; goed nieuws voor Mathieu van der Poel’ donderdag 30 april 2020 om 08:34

De lokroep van Mathieu van der Poel om al dit jaar te debuteren in de Tour de France lijkt gehoor te krijgen bij de UCI. Volgens Het Laatste Nieuws is de wielerunie van plan enkele regels te wijzigen, waardoor de deur naar de Tour de France op een kier komt te staan voor de alleskunner van Alpecin-Fenix.

De mondiale wielerbond zou volgens de Vlaamse krant op het punt staan het maximum aantal ProTeams in WorldTour-wedstrijden te verhogen en het aantal renners per selectie van acht naar zeven te verlagen. Het totale aantal renners in het peloton blijft daardoor nagenoeg gelijk.

Voor ProTeams (voorheen ProContinentale ploegen) zou de aanpassing zeer goed nieuws zijn. De nieuwe wedstrijdkalender focust zich voorlopig met name op de WorldTour-wedstrijden. In grote rondes is maximaal plaats voor drie ProTeams, kortere rittenkoersen vijf en in eendaagse zeven.

Voor de ProTeams (19 in totaal) dreigt het zonder reglementswijziging een stil seizoen te worden, indien er gefietst kan worden.

Vorig jaar stonden 21 teams van acht renners aan de start van de Tour. Wanneer iedere ploeg een renner minder telt, biedt dat ruimte voor drie extra teams. De kans is aanzienlijk dat Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, dan in aanmerking komt voor een wildcard, net als Circus-Wanty Gobert.

Beide ploegen werden in januari gepasseerd voor de wildcards, die gingen naar Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic.