UCI onderzoekt aanwezigheid geschorste dopingarts in Ronde van Catalonië

De UCI en antidopingbureau ITA doen onderzoek naar berichten dat de Spaanse sportarts Pedro Celaya de Ronde van Catalonië deze week bijwoonde. Celaya is levenslang geschorst voor zijn rol in de dopingzaak rond US Postal en Lance Armstrong.

Twee getuigen vertelden aan Cyclingnews dat ze Celaya dinsdag hadden gezien in de tweede rit van de Ronde van Catalonië. Hij zou daar hebben gesproken met renners, stafleden van ploegen en zelfs met antidopingofficials van de UCI. Een van de getuigen had ook foto’s van de sportarts gemaakt. Het staat Celaya weliswaar vrij om als een fan of toeschouwer sportevenementen bij te wonen, maar volgens de getuigenverklaringen bevond hij zich in de paddock van de ploegen en bij de ploegbussen.

De berichtgeving baart de UCI zorgen. In een reactie aan Cyclingnews laat de wielerbond weten: “De UCI is op de hoogte van de berichten uit de Ronde van Catalonië over de aanwezigheid van Pedro Celaya, die wegens het overtreden van de antidopingregels levenslang is geschorst. Alle informatie is aan antidopingbureau ITA overgedragen, die de zaak verder zal onderzoeken.” Het antidopingbeleid van de UCI is sinds dit jaar volledig in handen van de ITA (International Testing Agency). Het antidopingbureau nam die rol van de CADF over.

Pedro Celaya

Celaya was jarenlang in de wielersport werkzaam, onder meer bij Motorola, US Postal, Discovery Channel, Astana en RadioShack. In 2012 liep er al een onderzoek naar de sportarts voor zijn rol rond het dopinggebruik van Lance Armstrong. In 2014 werd hij dan voor acht jaar geschorst voor zijn aandeel in het dopinggebruik bij US Postal. In 2018 werd zijn tijdelijke schorsing omgezet in een levenslange ban voor het overtreden van de antidopingregels in zijn periode bij US Postal en Discovery Channel.