UCI-koers in Chili gaat wél door, Oscar Sevilla tweede zondag 15 maart 2020 om 19:50

In Europa zijn alle wielerwedstrijden voor de maand maart afgelast vanwege de crisis rondom het coronavirus, maar in Chili is vandaag ‘gewoon’ gekoerst. De Gran Premio de la Patagonia (UCI 1.2) kon gewoon doorgaan en kreeg een bekende naam op het podium, want de 43-jarige Oscar Sevilla eindigde als tweede.

De winst in de Chileense eendagswedstrijd ging naar een ploeggenoot van Sevilla bij Team Medellin, namelijk de Colombiaan José Tito Hernández. Een kleine halve minuut later kwam de ervaren oud-prof over de finish. De derde plaats was op ruim een minuut achterstand voor thuisrijder Benjamin Gutierrez op het heuvelachtige parcours rondom havenstad Puerto Montt.

De eerstvolgende wedstrijd van de UCI-kalender die door zou moeten gaan is de vijfdaagse Ronde van Chili, die begint op 18 maart. Daarna volgt de Tour of Thailand vanaf 1 april. Vandaag staat de teller van het aantal besmettingen in het Aziatische land echter op 114, dus ook daar slaat het virus om zich heen.

De UCI heeft organisatoren opgeroepen om tot nader order wedstrijden te schrappen in landen die een risicogebied zijn vanwege het coronavirus.