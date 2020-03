UCI roept op tot schrappen koersen in landen met coronavirus zondag 15 maart 2020 om 16:10

De UCI heeft de klassementen in alle disciplines tot en met 3 april bevroren, al kan die periode verlengd worden. Daarmee speelt de internationale wielerunie in op de uitbraak van het coronavirus en de invloed die de uitbraak heeft op de wielerwereld. Ook wordt organisaties verzocht om voorlopig alle koersen te schrappen in landen die door het WHO zijn aangemerkt als risicoland.

De wielerunie laat weten meerdere maatregelen te hebben genomen om de bijdrage aan de verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen. Daarnaast wil het de sportieve gelijkheid in al haar competitie verzekeren. Het gaat om de volgende drie maatregelen.

De veiligheid van atleten is een prioriteit voor de UCI. Organisatoren wordt nadrukkelijk verzocht om elk wielerevenement op de internationale UCI-kalender te schrappen, in landen of gebieden die door de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) zijn aangemerkt als risico. Het gaat hierbij om landen die getroffen zijn door het coronavirus. Hier is geen datum aan verbonden door de UCI. De internationale UCI-klassementen van alle wieleronderdelen worden opgeschort. Deze maatregel gaat in op 15 maart 2020 en duurt tot nader order, maar in ieder geval tot en met 3 april 2020. Door de punten te bevriezen tijdens deze periode, wil de UCI de sportieve gelijkheid voor de atleten behouden. Met betrekking tot de kwalificatieprocedure voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio heeft de UCI besloten om aan het Internationaal Olympisch Comité te vragen of de kwalificatieperiode met terugwerkende kracht gestopt kan worden op 3 maart 2020. Het gaat om de kwalificaties voor het mountainbiken, BMX’en, BMX Freestyle en para-wegwielrennen. De kwalificaties voor het wegwielrennen, het baanwielrennen en het para-baanwielrennen zijn al afgerond. Er is gekozen voor 3 maart, omdat toen nog geen enkel land een reisverbod had. Ook met deze maatregel zet de UCI zich in voor gelijkheid als het gaat om de toekenning van de olympische quota.

Nieuwe datum voor wedstrijden

De UCI zal op een later moment bekendmaken voor welke afgelaste wedstrijden een nieuwe datum op de kalender gevonden kan worden in 2020. Daarbij worden alle mogelijkheden bekeken. De wielerunie benadrukt dat geen garanties gegeven kunnen worden. Zelf heeft de UCI het World Cycling Centre in Aigle, waar ook het hoofdkwartier, gesloten voor publiek. De eigen medewerkers werken vanaf 17 maart vanuit huis.

“De internationale situatie rondom het coronavirus heeft zich versneld, zeker in Europa”, reageert UCI-voorzitter David Lappartient. “Dit heeft ervoor gezorgd dat autoriteiten drastische maatregelen hebben moeten nemen, en die hebben een grote impact op onze sport. Vanwege deze ongekende en veranderende situatie moeten we ons aanpassen en maatregelen nemen om de veiligheid van mensen bij onze evenementen te garanderen. Dat geldt ook voor de sportieve gelijkheid. Met deze beslissingen bieden we langverwachte antwoorden voor de mensen in onze sport.”