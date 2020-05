UCI-kalendermaker sluit Strade Bianche op gesloten circuit niet uit donderdag 14 mei 2020 om 15:42

Het zwaar getroffen Italië gold lange tijd als de Europese brandhaard van het coronavirus, maar inmiddels gloort er hoop aan de horizon en zijn de coronamaatregelen versoepeld. Het is echter wel de vraag of de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche kan doorgaan op zaterdag 1 augustus.

Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond en een van de architecten van de nieuwe WorldTour-kalender, is optimistisch. “In Italië maken ze zich sterk dat het lukt”, zo vertelt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Maar wij weten heel goed dat de voorwaarden waaronder dit eventueel kan, nog niet vastliggen.”

Van Damme houdt rekening met een Strade Bianche zonder publiek. “Dat kan, net als een koers op een gesloten circuit. Een parcours kan worden aangepast. Het uitgangspunt is dat niets normaal is dit jaar. Laten we dan redden wat er te redden valt. En doen wat we kunnen doen. Organisatoren zullen zich moeten aanpassen.”

Wat met de finish in Siena?

“Kunnen atleten samen hun sport beleven? Ik hoop het wel. Als er geen contact mag zijn, vallen de ploegsporten weg. We moeten straks bekijken wat wel en niet kan. Moet er worden getest, moeten renners in quarantaine? Zijn er andere maatregelen nodig? Dat weten we nog niet”, aldus Van Damme.

De burgemeester van Siena heeft vandaag toevalligerwijs besloten dat de Palio di Siena, de bekende paardenrace die jaarlijks wordt gehouden in het centrum van de stad, niet kan doorgaan op 2 juli en 16 augustus. Siena is ook de aankomstplaats van Strade Bianche, aangezien de renners finishen na een pittig klimmetje naar het Piazza del Campo.