UCI herhaalt: voorrang Giro bij herindeling, nog geen besluit genomen donderdag 19 maart 2020 om 08:44

Als voor uitgestelde wedstrijden een nieuwe plek gezocht wordt op de kalender, dan krijgt de Giro d’Italia voorrang. Dat heeft de UCI nogmaals aangegeven in een statement. De internationale wielerunie reageert daarmee op berichtgeving over een nieuwe datum voor de Italiaanse ronde.

De Giro d’Italia is vanwege de crisis door het coronavirus tot nader order uitgesteld. De start zou op 5 mei zijn in het Hongaarse Boedapest, maar in dat land is voorlopig de noodtoestand uitgeroepen. Ook in Italië is de situatie rondom het coronavirus ernstig te noemen. Volgens berichten hoopt organisator RCS nu op 29 mei een aangepaste rittenkoers te rijden, maar de UCI wenst daar niet op in te gaan.

De wielerunie laat weten dat de Giro wel degelijk prioriteit krijgt bij het herindelen van kalender, na de wedstrijden die al op de kalender stonden. Daarna krijgen de monumentale klassiekers die dit voorjaar niet door kunnen gaan de prioriteit. Echter, op dit moment nog geen beslissing genomen over nieuwe data op de wielerkalender en in welke vorm dat zal gebeuren.