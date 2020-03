‘Giro d’Italia wil nu starten op 29 mei’ woensdag 18 maart 2020 om 12:06

De Giro d’Italia werkt aan een plan om de ronde op vrijdag 29 mei te laten starten. Dat meldt het goed ingevoerde website Cycling Opinions van wielerjournalist Raymond Kerckhoffs.

Organisator RCS zou in Italië al heel voorzichtig met de lokale autoriteiten in gesprek zijn. “Op de tekentafel ligt een ronde van drie weken, die geheel binnen de Italiaanse landsgrenzen zou plaats vinden. ‘Il Grande Partenza’ in Budapest heeft de organisatie sowieso wèl uitgesteld naar 2021. De komende Giro d’Italia zou een stimulans moeten zijn dat het normale leven na het coronavirus in ‘De Laars’ weer opgepakt kan worden”, klinkt het.

Voor de UCI wacht een enorme puzzel om de wielerkalender opnieuw in te delen. Vandaag liet de internationale wielerunie weten dat de grote rondes en de monumenten voorrang krijgen. Wedstrijden als de Amstel Gold Race, Strade Bianche, Gent-Wevelgem, E3 Binck Bank Classic en de Waalse Pijl zouden eventueel in de zomer ingepland kunnen worden.