Gravel World Series bevat nieuwe wedstrijd in Valkenburg, WK opnieuw in Veneto

De kalender van de UCI Gravel World Series 2023is bekendgemaakt. De wedstrijdreeks waarmee renners zich kunnen plaatsen voor het WK gravelracen, bevat volgend jaar in totaal zeventien wedstrijden. Zeven daarvan zaten vorig jaar nog niet in de serie. Een van de debutanten, de gloednieuwe Gravel Fondo Limburg, start en finisht in Valkenburg. Het WK zal opnieuw georganiseerd worden in het Italiaanse Veneto.

De Gravel Fondo Limburg, die verreden wordt op zondag 30 april, belooft behoorlijk zwaar te worden. De 115 kilometer lange wedstrijd begint onderaan de Cauberg en bestaat uit drie grote ronden. Elke lus moet ook de Keutenberg overwonnen moet worden. De Gravel Fondo Limburg is de derde manche van de Gravel World Series.

De koers in Limburg is niet het enige Nederlandse evenement in de wedstrijdreeks. Op 15 juli wordt in Veenhuizen namelijk de Gravel One Fifty verreden. Deze gravelrace was ook in 2022 al onderdeel van de Gravel World Series. Houffa Gravel (in Houffalize) is, net als vorig jaar, de enige manche in België.

WK gravel

Het concept van de gravelreeks is gebaseerd op de UCI Gran Fondo World Series, waar renners ook hun plek kunnen verdienen voor het WK. Bij elke ronde van de nieuwe Gravel World Series zullen de snelste 25% van de mannen en vrouwen van elke leeftijdsgroep zich kwalificeren voor het WK gravelracen. Dit WK vindt komend jaar plaats in het weekend van 7 en 8 oktober.

Net als in 2022, wordt het verreden in Veneto, Italië. De UCI stelt op haar site wel dat er ditmaal “uitdagendere parcoursen” zullen komen. Bij de mannen werd het WK afgelopen jaar gewonnen door Gianni Vermeersch, bij de vrouwen was Pauline Ferrand-Prévot de beste.

Kalender Trek UCI Gravel World Series in 2023

La indomable, Berja (23 april)

Swartberg 100, Prince Albert (29 april)

Gravel Fondo Limburg, Valkenburg (30 april)

Gravel Challenge Blaavands Huk, Blaavands (6 mei)

3RIDES Gravel Race, Aachen (13 mei)

Seven, Nannup (13 mei)

The Gralloch, Gatehouse of Fleet, Schotland (20 mei)

Hutchinson Ranxo Gravel, Ponts (4 juni)

Blue Mountains Gravel Fondo (11 juni)

Wish One Gravel Race, Millau (18 juni)

Highlands Gravel Classic, Fayetteville (24 juni)

Gravel One Fifty, Veenhuizen (15 juli)

Gravel Adventure, Swieradow-Zdroj (22 juli)

Gravel Grit n Grind, Halmstad (19 augustus)

Houffa Gravel, Houffalize (26 augustus)

La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, Quattordio (3 september)

WK gravel, Veneto (7 en 8 oktober)

Gravelista, Beechworth (28 oktober, telt mee als kwalificatiemoment voor het WK 2024)