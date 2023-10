dinsdag 17 oktober 2023 om 12:26

UCI deelt ‘ongeëvenaarde kijkcijfers’ van Super WK wielrennen: “Geprofiteerd van mix van disciplines”

Het Super WK wielrennen in Glasgow heeft meer televisiekijkers aangetrokken dan ooit tevoren. Dat meldt de UCI, die cijfers over de media-aandacht van het evenement heeft gedeeld. De Internationale Wielerunie trekt daaruit ook de conclusie dat de nieuwe opzet, waarbij de wereldkampioenschappen van alle wielerdisciplines ondergebracht zijn in één evenement, een positieve effect heeft gehad.

Wereldwijd is er op televisie meer dan 200 miljoen uur gekeken naar het elfdaagse evenement. Dat komt neer op een stijging van 78% ten opzichte van jaren waarin de verschillende WK’s afzonderlijk van elkaar georganiseerd werden. De UCI heeft als vergelijkingsmateriaal een gemiddelde genomen van de in Europa verreden WK’s in jaren 2017-2022.

Ongeveer de helft van alle televisiekijkuren was te danken aan het wegwielrennen. Volgens de UCI was hier sprake van een stijging van 22% procent ten opzichte van de jaren 2017 tot en met 2021. Bij het baanwielrennen, goed voor een derde van alle kijkuren, ging het zelfs om een stijging van 162%. Bij het mountainbiken was ook een verdubbeling.

Geprofiteerd van de mix van verschillende WK’s

In Europa keken meer dan 80 miljoen mensen – bijna één op de zeven Europeanen – naar het Super WK wielrennen. De UCI verklaart de hoge kijkcijfers door de ‘ongekende grootte’ van het evenement en de groeiende populariteit van verschillende wielerdisciplines. Deze disciplines hebben ook ‘geprofiteerd van de mix van verschillende WK’s, plus de productie en uitgebreide verslaggeving van enkele van de grootste kanalen in Europa’, aldus de UCI.

“De tv-cijfers laten zien dat het WK wielrennen massaal gevolgd is door het publiek, en dat de evenementen en disciplines die normaal niet veel media-aandacht krijgen, geprofiteerd hebben van de toegenomen exposure. Dit zal hun populariteit vergroten en helpen bij de ontwikkeling van deze disciplines op een internationaal niveau”, stelt UCI-voorzitter David Lappartient.