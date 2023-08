UCI zeer tevreden over Super WK, dat een blijvertje lijkt: “Al vijf kandidaten voor 2031”

Het allereerste Super WK wielrennen zit erop, tijd om de balans op te maken. Bij de UCI zijn ze alvast zeer tevreden over het concept. “Het was zelfs beter dan we verwacht hadden”, zegt Peter Van Den Abeele, directeur sport van de UCI, tegen Sporza.

Op een Super WK wordt in verschillende wielerdisciplines gestreden om de wereldtitels. Van mountainbiken tot kunstfietsen, van fietsbal tot wegwielrennen. Glasgow had dit jaar de primeur met de formule. “Voor ons was het een succes, absoluut een meevaller”, aldus Van Den Abeele. “Het was zelfs beter dan verwacht.”

Het Super WK eindigde zondag, met de wegrit voor vrouwen als sluitstuk. “Of dat voor herhaling vatbaar is? Zeker en vast. Het was de bedoeling om bij het begin te focussen op de mannen en om de mensen daarna te laten zien dat het nog niet gedaan was.”

Het is nog even wachten op de kijkcijfers, maar Van Den Abeele liet al doorschemeren daar ook tevreden over te zien. “De downhill op zaterdag tijdens het eerste weekend lokte meer dan één miljoen kijkers bij de BBC. Voor zo’n discipline is dat fenomenaal.”

2031

Over vier jaar zal het volgende Super WK wielrennen worden georganiseerd. In 2027 is Haute Savoie (Frankrijk) gastheer. Het is de bedoeling dat nog eens vier jaar later, in 2031, weer een Super WK plaatsvindt. “Absoluut. We hebben al contacten voor 2031. Daar zijn nota bene vijf verschillende kandidaten voor en die komen uit 3 continenten. De formule slaat aan. Er is dus heel veel interesse. Uiteraard zijn er links en rechts zaken die in 2027 beter zullen en moeten zijn, maar we hebben veel superwedstrijden gezien.”

