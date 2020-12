UCI blijft lobbyen voor veldrijden als olympische sport

De UCI spant zich nog altijd in om de veldritsport op de Olympische Spelen te krijgen. De mondiale wielerbond is al een aantal jaar aan het lobbyen om cyclocross op het programma van de Winterspelen te krijgen. “Jammer genoeg stuurt Covid-19 onze plannen in de war. We blijven echter lobbyen”, zegt Peter Van den Abeele, Directeur Sport van de UCI, in een uitgebreid rondetafelgesprek met WielerFlits.

“Het struikelblok blijft echter het IOC-charter dat zegt dat een sport die wil toetreden tot de Olympische Winterspelen betwist moet worden op sneeuw of ijs. Niet toevallig stond dit seizoen een manche van de Wereldbeker in het Zwitserse Villars, op 1.300 meter hoogte, op de kalender.”

“We hoopten op sneeuw om Thomas Bach, voorzitter van het IOC (Internationaal Olympisch Comité) te overtuigen. Jammer genoeg stuurt Covid-19 onze plannen in de war. We blijven echter lobbyen”, aldus Van den Abeele.

‘Geen olympische medaille betekent geen geld’

Ook veldritorganisator Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics is groot voorstander van het veldrijden als olympische sport. “Niet te vergeten, dé sleutel is op termijn misschien wel de introductie als olympische winterdiscipline. Want dát maakt bij de nationale federaties centen vrij. Kijk naar het baanwielrennen in Engeland dat met de grote budgetten gaat lopen terwijl het veldrijden er stiefmoederlijk behandeld wordt. Geen olympische medailles betekent geen geld.”

“Dat is ook een van de redenen waarom het mountainbiken in een aantal traditionele crosslanden de bovenhand heeft gehaald”, weet Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond. “Zij krijgen subsidies voor mountainbiken, maar niet voor het veldrijden. Atleten die de Olympische Spelen als doel hebben, krijgen sneller een beurs. Het is niet overal zoals in België dat de vedetten goed betaald worden. In veel landen is het eerder een betaalde hobby.”

WielerFlits bracht in samenwerking met magazine Grinta de belangrijkste stakeholders in het veldrijden bijeen voor een coronaproof rondetafelgesprek via Zoom. Morgen publiceren we deel één van het gesprek met Christophe Impens (Golazo), Eli Iserbyt (profveldrijder), Jeroen Leen (Sponsoring Manager Telenet), Philip Roodhooft (teammanager Alpecin-Fenix), Tom Van Damme (Belgian Cycling/UCI), Peter Van den Abeele (Directeur Sport UCI) en Tomas Van den Spiegel (CEO Flanders Classics).