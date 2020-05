UCI bevestigt: 95% minder dopingtests door lockdown donderdag 7 mei 2020 om 13:43

De strijd tegen dopinggebruik heeft een flinke tik gekregen door het coronavirus. Door de strenge maatregelen en de onzekerheid rond het nieuwe virus ligt het anti-dopingprogramma zo goed als stil.

Volgens het meest recente rapport van de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) zijn er 95% minder bloed- en urinetesten gedaan sinds de wielerwereld tot stilstand kwam te staan, na Parijs-Nice in maart.

“We hebben opgemerkt dat de situatie voor de strijd tegen doping behoorlijk uitdagend is geweest”, zegt David Lappartient, voorzitter van de UCI, tegen Cyclingnews. “Door de lockdown in verschillende landen was het ontzettend lastig om het anti-dopingprogramma uit te voeren. Minder dan vijf procent van de tests zijn afgeleverd vergeleken met een normale situatie. We zijn in gesprek met de CADF om dat zo snel mogelijk weer te hervatten.”

Dankzij het biologisch paspoort en de whereabouts blijft het mogelijk om abnormale schommelingen in de bloedwaardes te constateren zodra de bloedcontroles weer zijn opgestart, zegt Lappartient. “Met het biologisch paspoort blijven we in staat om manipulaties te zien tussen het begin en het einde van de lockdown. We zijn er vrij zeker van dat we overtredingen in die periode kunnen vaststellen.”

“De CADF zal zijn best doen om de geloofwaardigheid van onze sport te garanderen voor het tweede deel van het seizoen”, aldus Lappartient.