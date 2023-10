zaterdag 7 oktober 2023 om 11:46

UCI betreurt dat WK Gravel voor vrouwen niet live wordt uitgezonden: “Vanaf volgend jaar verplicht”

Het WK Gravel voor vrouwen wordt vanmiddag niet live op het scherm gebracht. De internationale wielerfederatie UCI betreurt dit, zo laat het weten in een statement. Men stelt dat de organisatoren vanaf 2024 verplicht zullen zijn om een tv-productie te voorzien voor zowel de mannen als vrouwen elitewedstrijden op het WK Gravel. De elite mannen krijgen dit jaar wél een live-uitzending.

De UCI stelt wel dat de wedstrijd te volgen zal zijn op sociale media, waar de rondetijden van de rensters rechtstreeks doorgegeven zullen worden. Alsook zal men zo snel mogelijk de hoogtepunten van de wedstrijd brengen.

Het WK Gravel voor vrouwen – dat vorig jaar nog werd gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot – vindt vanmiddag plaats in het Italiaanse Veneto. Morgen is het de beurt aan de mannen, en zij krijgen wél hun live-uitzending op het YouTube-kanaal van de UCI. In België zal die wedstrijd ook op Sporza te volgen zijn vanaf 14.00 uur.