UCI actualiseert coronaprotocol: verplichtingen omtrent tests en vaccinaties opgeheven

De UCI past vanaf 20 januari het coronaprotocol aan. Gezien de positieve ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, worden een aantal verplichtingen opgeheven. Zo is het voor renners niet meer noodzakelijk om voorafgaande aan een wedstrijd een negatieve test, vaccinatiebewijs of gezondheidspas voor te leggen.

De Internationale Wielerunie deelt op de site een samenvatting van het geüpdatete protocol. “Als onderdeel van het geactualiseerde protocol, en met het oog op de gunstige ontwikkeling van de internationale gezondheidssituatie, worden de voorwaarden voor de teams aangaande gezondheidspassen, vaccinaties en/of coronatest opgeheven”, luidt de belangrijkste boodschap van de tekst. Renners en stafleden van teams, hoeven dus geen negatieve test, vaccinatiebewijs of gezondheidspas voor te kunnen leggen om zich bij de wedstrijd te mogen voegen. Hetzelfde geldt voor personeel van de UCI, ITA (Internationaal Testbureau) of organisatie in kwestie.

In het document zelf gaat de UCI dieper in op de reden waarom het loslaten van de verplichtingen mogelijk is. “Een van de voornaamste factoren om rekening mee te houden voor de gezondheidssituatie bij het organiseren van evenementen, is de vaccinatiegraad in het peloton. Meer dan 98% procent van de renners en teamleden is volledig gevaccineerd (twee injecties van RNA-vaccins of één Janssen vaccin van Johnson & Johnson.”

“Daarnaast heeft het grootste deel van de renners op zijn minst één booster gekregen of op zijn minst één coronabesmetting na de vaccinatie. Bij jonge mensen zonder speciale risicofactoren, is de bescherming door immuniteit dermate effectief dat een tweede booster niet noodzakelijk is.”

Grote rondes

De UCI houdt er wel rekening mee dat het virus weer op kan leven. “Organisaties moeten voorafgaande aan het evenement het gezondheidsrisico binnen het gebied waar de wedstrijd plaatsvindt (een groen, oranje of rode zone), communiceren richting de UCI. Op basis van de categorie, kunnen eventueel maatregelen (als advies, wenselijkheid of verplichting) genomen worden. Daarnaast kunnen voor de grote ronden aanvullende maatregelen genomen worden, afhankelijk van de situatie van de epidemie op dat moment.”