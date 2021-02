UAE Tour: Tadej Pogacar wint op Jebel Hafeet na titanenduel met Adam Yates

Tadej Pogačar heeft de eerste bergetappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Sloveen moest op de flanken van Jebel Hafeet diep gaan om Adam Yates te volgen, maar slaagde er uiteindelijk in om de Britse titelverdediger te vloeren in de sprint.

Met topfavoriet Tadej Pogačar in de rode leiderstrui kreeg het peloton vandaag de eerste bergrit voorgeschoteld naar Jebel Hafeet. De Sloveense kopman van UAE Emirates won vorig jaar al eens op deze beklimming en moest dit keer vooral João Almeida en titelverdediger Adam Yates, de twee overgebleven concurrenten voor de eindzege, in de gaten houden.

De Gendt en Gallopin vinden elkaar

Maar eerst kregen de renners nog een lange en vlakke aanloop door de woestijn voorgeschoteld, op weg naar de beginstroken van Jebel Hafeet. Thomas De Gendt en Tony Gallopin hadden wel zin om een hele dag voor de meute uit te rijden en kregen al snel de zegen van het peloton. De twee vluchters wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van om en nabij de zeven minuten.

Van waaierrijden leek lange tijd geen sprake, maar op iets meer dan tachtig kilometer van de streep probeerden sommige teams tóch de boel op de kant te zetten. De nervositeit steeg door een fikse tempoversnelling van met name Bahrain Victorious en BORA-hansgrohe, maar uiteindelijk bleek de wind net niet gunstig genoeg te staan voor het trekken van waaiers.

De renners met klassementsambities konden weer even opgelucht ademhalen, aangezien het eerste waaiergevaar was geweken. De voorsprong van de koplopers was inmiddels gezakt naar goed twee minuten, maar in aanloop naar de slotklim kregen De Gendt en Gallopin toch weer vier minuten ‘cadeau’ van de klassementsploegen. In het peloton bleef het onrustig, met Deceuninck-Quick-Step op de eerste rij.

De Belgische formatie van Almeida probeerde meerdere malen de boel uiteen te trekken, maar dit bleek te hoog gegrepen. En zo trokken we met een compact peloton naar de voet van Jebel Hafeet, een beklimming van bijna elf kilometer aan 6,6%, met pieken tot 11%. Aan de voet was het verschil tussen de koplopers (De Gendt en Gallopin) en het peloton amper één minuut.

Peloton spat uiteen op Jebel Hafeet

Op de flanken van Jebel Hafeet reed Gallopin weg van De Gendt, die zich gewillig liet opslokken door het peloton, waar UAE Emirates het tempo bepaalde in dienst van leider Pogačar. Het tempo van Jan Polanc bleek al veel te hoog te liggen voor iemand als Alexey Lutsenko, die vorig jaar nog bijna naar de zege wist te sprinten op Jebel Hafeet. Niet veel later moesten ook Alejandro Valverde, Patrick Konrad en Chris Froome de rol lossen.

Na het nodige beulswerk van Polanc was het aan Rafal Majka om nog wat meer aan de boom te schudden, maar de Poolse klimmer werd al snel afgelost door de mannen van INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie besloot een tandje bij te schakelen en hierdoor spatte de favorietengroep helemaal uiteen. Op goed vijf kilometer van de top bestond het favorietengroepje nog maar uit vijftien renners.

Yates versus Pogačar

Sepp Kuss, die al ongevaarlijk was voor het klassement, besloot op vijf kilometer van de top een eerste keer te versnellen. De Amerikaan van Jumbo-Visma kreeg Yates, Pogačar en de verrassend sterkte Neilson Powless met zich mee, Almeida beet op de tanden en moest wat meters prijsgeven op zijn directe concurrenten. De Portugees wist niet veel later weer aan te sluiten, maar bij een nieuwe versnelling was het opnieuw harken geblazen voor Almeida.

Yates liet zich aanvankelijk niet uit de tent lokken, maar met nog vier kilometer te gaan besloot ook de Brit zijn concurrenten op het rooster te leggen. Pogačar was als enige renner in staat om Yates’ demarrage te volgen, de overige renners moesten definitief passen. En zo kregen we, een jaar na dato, opnieuw een duel tussen Yates en Pogačar op de flanken van Jebel Hafeet.

Yates maakt indruk, maar Pogačar is de slimste

Yates probeerde met meerdere demarrages zijn Sloveense tegenstrever uit het wiel te krijgen, maar die laatste bleek bijzonder taai en reed uit tactische overwegingen niet mee met de Brit. Het verschil tussen beide mannen in het klassement was namelijk 39 seconden in het voordeel van Pogačar en dus was het aan Yates om ergens weg te rijden van zijn Sloveense kwelgeest.

In een achtervolgend groepje zagen we Almeida op kop beuken, maar de Portugees slaagde er echter niet meer in om nog naar de twee sterkste klimmers in deze UAE Tour te rijden. Het verschil liep op tot liefst veertig seconden, aangezien een indrukwekkende Yates maar op kop bleef beuken, met Pogačar in zijn wiel. Die laatste moest op de tanden bijten om te volgen, maar in de sprint om de ritzege bleek hij toch over de meeste jus te beschikken.

Ritwinnaar Pogačar doet zo uitstekende zaken in het klassement. Adam Yates is de nieuwe nummer twee, maar volgt wel op bijna driekwart minuut van de Sloveen. Almeida zakt een plaatsje en staat nu meer dan een minuut in het krijt bij Pogačar. Morgen krijgen de renners een vlakke etappe voorgeschoteld naar Al Marjan Island.