UAE Tour: Sam Bennett en Emanuel Buchmann voeren BORA-hansgrohe aan

BORA-hansgrohe hoopt in de UAE Tour (20-26 februari) met Sam Bennett goed voor de dag te komen in de etappes die eindigen in een sprint. De rappe Ier kan in het Midden-Oosten rekenen op zijn vertrouwde lead out-mannen Ryan Mullen, Shane Archbold en Danny van Poppel. Emanuel Buchmann is dan weer de man voor het klassement.

Bennett kwam vorige maand al in actie in de Vuelta a San Juan en was toen meteen succesvol: in de openingsrit liet hij Michael Mørkøv en Giacomo Nizzolo achter zich. In de overige sprintetappes kwam de 32-jarige Ier als vierde, derde en tweede over de meet. Met zijn vaste lead out Danny van Poppel hoopt Bennett in de UAE Tour zijn ploeg BORA-hansgrohe aan ritsucces te helpen. In de edities van 2019 en 2021 (2x) kraaide hij als eens victorie.

BORA-hansgrohe mikt in de komende UAE Tour niet alleen op sprintsucces, de Duitse formatie hoopt met Emanuel Buchmann ook zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement. De 30-jarige Duitser werd afgelopen week nog dertiende in de Tour of Oman. Op papier moet Buchmann, in 2019 vierde in de Tour de France en podiumklant in de Dauphiné en Baskenland, ook in de UAE Tour goed voor de dag kunnen komen. Dan moet zijn vorm alleen wel flink verbeteren ten opzichte van de Ronde van Oman.

Ben Zwiehoff en Patrick Gamper vervolledigen de selectie van BORA-hansgrohe voor de UAE Tour. Die laatste is inmiddels weer volledig hersteld van zijn in de Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober 2022) opgelopen blessures en maakt in het Midden-Oosten zijn seizoensdebuut.

