UAE Tour: Remco Evenepoel voert Soudal Quick-Step aan, Tim Merlier voor de sprints

Soudal Quick-Step heeft de selectie voor de UAE Tour (20-26 februari) bekendgemaakt. Het WorldTour-team trekt met twee speerpunten naar het Midden-Oosten. Remco Evenepoel is de klassementsrenner van dienst, Tim Merlier zal voor sprintsucces moeten zorgen.

Evenepoel begon zijn seizoen eind januari in de Vuelta a San Juan. De wereldkampioen sloot de Argentijnse rittenkoers als zevende af. Merlier kwam vorige week in actie in de Tour of Oman, waar hij meteen de openingsrit wist te winnen.

Soudal Quick-Step stelt, naast Evenepoel en Merlier, ook Josef Cerny, Mauro Schmid, Pieter Serry, Louis Vervaeke en Bert Van Lerberghe op in de UAE Tour. Laatstgenoemde zal de sprints aan moeten trekken voor Merlier.

“Veel vertrouwen”

“We reizen met veel vertrouwen af naar de Verenigde Arabische Emiraten”, zegt ploegleider Geert Van Bondt. “Dit vanwege het sterke team dat we voor deze wedstrijd hebben en de vorm die onze twee leiders – Remco en Tim – hebben laten zien in de eerste wedstrijden van het seizoen.”

“Het parcours is ongeveer hetzelfde als de voorgaande jaren, waarbij de aanwezigheid van een ploegentijdrit het nog interessanter maakt dan in het verleden. We zullen zien hoe we ervoor staan na die tweede etappe, maar we mikken op een goede klassement en enkele zeges. Hopelijk gaan de dingen zoals geland en hebben we een goede week.”