UAE Tour rekent op Pogacar, Van der Poel, Froome, Ewan en Bennett

De UAE Tour kan rekenen op een indrukwekkend deelnemersveld. De rittenkoers in het Midden-Oosten is door de afgelasting van de Tour Down Under de eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen. De deelname van Mathieu van der Poel was al bevestigd, maar ook Tadej Pogačar en Chris Froome hebben hun deelname bevestigd.

Pogačar zou aanvankelijk zijn seizoen beginnen in de Challenge Mallorca, maar die wedstrijdreeks op het Spaanse eiland werd uitgesteld. Froome zou in januari al zijn debuut maken voor Israel Start-Up Nation, alleen werd dat debuut in de Vuelta a San Juan uitgesteld. De Brit maakt nu zijn eerste wedstrijdkilometers in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook Adam Yates, Filippo Ganna (beiden INEOS Grenadiers), Marc Hirschi, Fernando Gaviria (beiden UAE Emirates), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) en Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) doen van 21-27 februari mee aan de UAE Tour.

Op een later moment maakt de organisatie van de UAE Tour het parcours en de voorlopige deelnemerslijst bekend. Wel is al bekend dat alle negentien WorldTour-ploegen en Alpecin-Fenix meedoen.