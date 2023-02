UAE Tour: Israel-Premier Tech schuift Fuglsang naar voren als kopman

Jakob Fuglsang wordt door zijn ploeg Israel-Premier Tech naar voren geschoven als kopman voor de UAE Tour (20-26 februari). De 37-jarige Deen begint in het Midden-Oosten aan zijn seizoen en kan rekenen op steun van onder meer Ben Hermans en Mads Würtz Schmidt.

Fuglsang heeft in zijn carrière al veel meegemaakt en gezien, maar stond nog niet eerder aan de start van de UAE Tour. “Dit zal mijn eerste deelname worden en ik kijk er erg naar uit”, laat de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020) weten in een persbericht. “Ik heb een goede winter achter de rug en de motivatie is er. De bergritten zullen bepalend zijn voor het klassement”, doelt Fuglsang op de etappes naar Jebel Jais en Jebel Hafeet.

Ploegleider Dror Pekatch blikt ook vooruit op de zevendaagse wielerronde. “We zijn altijd blij wanneer we naar de UAE Tour mogen en ook nu is het weer een belangrijke wedstrijd. We starten met een sterke ploeg voor het klassement en dagzeges. We hebben in Alicante zelfs enkele ploegentijdrittrainingen gedaan, om dit onderdeel onder de knie te krijgen. De ploeg zal in dienst rijden van Jakob, met wie we voor een resultaat willen gaan.”

In de vlakke sprintetappes mag de Israëliër Itamar Einhorn zich uitleven, al heeft de ploeg met Taj Jones nog een tweede rappe man in de gelederen.

Lees meer: Voorbeschouwing: UAE Tour 2023 – Evenepoel tegen sterk UAE-blok zonder Pogacar