UAE Tour belangrijk meetmoment voor Evenepoel: “Hij is nu ook klaar om resultaten te rijden”

In zijn eerste koers van het seizoen, de Vuelta a San Juan, slaagde Remco Evenepoel er nog niet in om mee te doen voor de overwinning. De wereldkampioen van Soudal-Quick-Step hoopt in de UAE Tour op een betere afloop. “Hij wil zich in de Emiraten meten met de andere toppers”, laat zijn coach Koen Pelgrim weten in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De 23-jarige Belg begon zijn seizoen eind vorige maand in Argentinië met de Vuelta a San Juan. Evenepoel ging als topfavoriet van start, maar moest na zeven koersdagen genoegen nemen met een zevende plek in het algemeen klassement. Pelgrim heeft echter wel een verklaring voor zijn ‘mindere presteren’. “Zonder een individuele tijdrit en met één bergrit op extreme hoogte wisten we dat rit- of eindwinst in San Juan een moeilijk verhaal zou worden.”

“Zijn conditie was zeker niet slecht, maar op die hoogte waren de Colombianen in het voordeel. In het verleden heeft Miguel Ángel López ook in de Tour al Pogačar en Roglič verslagen op 2.500 meter boven zeeniveau. In principe was Remco dus, buiten dat ene tactische foutje, tevreden met zijn koers. De reden dat hij zijn seizoen in San Juan begon, was om zonder druk ritme op te doen, weg van de schijnwerpers in Europa. Dat is gelukt.”

In de luwte verder werken aan de conditie, daar is nu geen sprake meer van. Pelgrim: “In de UAE Tour is dat anders. Hij wil zich in de Emiraten meten met de andere toppers. Remco is het niet gewend om na een rittenkoers thuis te komen zonder ritwinst of eindzege. Hij wil altijd winnen. Hij trekt naar de UAE Tour om resultaten te halen en hij is daar nu ook klaar voor.”

Geen Evenepoel versus Pogačar

Evenepoel zal in de UAE Tour niet de degens kruisen met Tadej Pogačar. De tweevoudige Tourwinnaar gaf de voorkeur aan een alternatieve seizoensopbouw en is momenteel actief in de Ruta del Sol. “Het is misschien een beetje jammer dat hij niet start. Pogačar is in de UAE Tour altijd een maatstaf, maar ook zonder hem is het deelnemersveld bijzonder sterk. Neem nu Adam Yates, die won in 2020 en was in 2021 en 2022 bergop de evenknie van Pogačar. Sinds dit jaar rijdt Yates voor Team UAE, dus zal hij extra gemotiveerd zijn”, verwacht Pelgrim.

Lees meer: Voorbeschouwing: UAE Tour 2023 – Remco Evenepoel tegen sterk UAE-blok zonder Pogacar

De UAE Tour is kortom een belangrijk meetmoment voor Evenepoel, maar de coureur van Soudal-Quick-Step wil pas écht top zijn voor de Giro d’Italia. Maar hoe ziet zijn aanloop naar de Italiaanse ronde er precies uit? “Na de UAE Tour volgt een eerste hoogtestage op Tenerife, na de Ronde van Catalonië een tweede. We wachten bewust met die hoogtestages omdat we nog marge willen overhouden richting de Giro, zowel qua trainingsintensiteit als qua gewicht, maar hij haalt nu zeker al een goed niveau”, schetst zijn coach.