UAE-teammanager Matxin: “We gaan niet de tactiek van Jumbo of INEOS gebruiken”

UAE Emirates heeft zich flink versterkt afgelopen winter. Met João Almeida, George Bennett en Marc Soler kwamen er drie sterke klimmers over, die Tadej Pogačar kunnen ondersteunen in de bergen. Deze renners zullen echter niet simpelweg worden ingezet om op kop van het peloton tempo te maken voor Pogačar. “Wij zullen geen kampioenen binnenhalen om ze te laten werken als knechten”, vertelt teammanager Joxean Fernández Matxin aan CyclingWeekly.

UAE Emirates zal dus niet gebruikmaken van de tactiek die andere grote ploegen in het verleden hanteerden, waarbij grote renners voornamelijk als schakel in een klimtrein dienen. “We denken er niet aan om die tactiek te gebruiken. We gaan niet de tactiek of strategieën hanteren van Jumbo, INEOS of welk team dan ook. Wij willen simpelweg UAE Emirates zijn”, klinkt het.

De afgelopen jaren leek een dergelijke strategie überhaupt niet aan de orde voor de ploeg uit de Emiraten. Het team kreeg geregeld het verwijt dat Pogačar niet goed genoeg ondersteund werd. Maar Matxin wil dat nuanceren. “Wat duidelijk is, is dat er veel momenten zijn geweest waar Tadej omringd was door heel wat ploeggenoten”, klinkt het.

“Ook gebeurde het vaak, bijvoorbeeld in de Tourrit naar Tignes, dat er drie renners van ons bij hem waren op het moment dat hij aanviel. Goed, zij konden hem dan niet volgen, maar dat kon niemand”, zegt Matxin. “Ik denk dat het lastig is om bij de beste renner in de wereld te blijven, want dit betekent dat je zelf ook een van de beste renners in de wereld moet zijn.”