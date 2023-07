UAE-ploegleider Matxin over motoren: “Weet niet of het het verschil had gemaakt”

Video

José Antonio ‘Matxin’ Fernández zag zijn renner Tadej Pogacar één seconde verliezen op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Op de top van de Col de Joux Plane werd de Sloveen echter gehinderd door twee motoren toen hij aanging om te sprinten voor de bonificatieseconden. Uiteindelijk kwam Vingegaard als eerste over de top. De Spaanse ploegleider van UAE Emirates maakte zich er echter niet al te druk om.

“Het is een heel complexe situatie”, zei hij voor de camera van WielerFlits. “De laatste 700 meter plaatste Pogacar een sterke aanval om het verschil te maken. Het is uiteindelijk niet het probleem van de motard, maar van ons allemaal.” Matxin is dan ook niet zeker of de motard gestraft moet worden. “De motoren beschermden de renners ook, maar ze moeten wel afstand houden. Voor de volgauto’s handhaaft de UCI 25 meter, maar de motoren mogen soms op twee meter afstand rijden.”

Zijn pupil Pogacar was vandaag dus verwikkeld in een strijd met gele truidrager Vingegaard, die elkaar weinig ontlopen. “Vandaag pakt Vingegaard maar één seconde. Morgen is er weer een dag. Voor nu is duidelijk dat er twee renners veel sterker zijn. Tadej (Pogacar, red.) kon vandaag door omstandigheden niet zijn perfecte sprints rijden, maar dat is wielrennen”, zei hij berustend.