UAE met Tadej Pogacar, João Almeida en Juan Ayuso in Clásica San Sebastián

Tadej Pogacar kent zijn ploeggenoten voor de Clásica San Sebastián. UAE Emirates stelt naast de nummer twee van de meest recente Tour de France een aantal sterke klimmers op. Onder anderen João Almeida en Juan Ayuso staan aan de start.

Pogacar deed één keer eerder mee aan de Clásica San Sebastián, in 2019. De Sloveen haalde de finish destijds niet. Voor Almeida zal het zijn eerste deelname worden. Voor de Portugees is het ook zijn eerste wedstrijd sinds 26 juni, toen hij nationaal kampioen werd. Juan Ayuso heeft daarentegen kortgeleden nog gekoerst. De 19-jarige Spanjaard werd maandag vierde in de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika.

Naast Pogacar, Almeida en Ayuso, doen ook Rui Costa, Jan Polanc, Ryan Gibbons en George Bennett nog mee voor de ploeg uit de Emiraten. Die laatste moest in de Ronde van Frankrijk uitstappen vanwege een coronabesmetting.