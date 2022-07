UAE-manager Gianetti: “Nee, Tadej is niet ziek. Jumbo-Visma heeft iets ongelooflijks gedaan”

Een hongerklop? Covid? Ziek? Overmoed? “Niets van dat alles”, zegt UAE-teammanager Mauro Gianetti over de voor ons onverwachte en plotse inzinking van zijn kopman Tadej Pogacar. “Er is deze week wat stress in de ploeg geslopen. Maar vooral, dit is het resultaat van het sloopwerk van Jumbo-Visma. Zij hebben iets uitzonderlijks gedaan.”

“Tadej was bijzonder goed op de Galibier”, begon Gianetti zijn verhaal. “Daar heeft hij veel energie verbruikt, zich misschien iets te veel geforceerd. Maar hij moest nu eenmaal beslissingen nemen. Hij wilde daar enkele tegenstanders uitschakelen. Dat leek ook te gaan lukken, maar er kwam een pak renners terug in de afdaling.”

Over zijn ploeg was Gianetti overigens niet ontevreden. “Niet vergeten dat we intussen flink gedecimeerd zijn door het uitvallen van Bennett en Laengen. Maar Pogacar had toch nog Majka aan zijn zijde op de slotklim. Het grootste probleem was natuurlijk dat Tadej zelf te veel energie had verbruikt op de Télégraphe en de Galibier en dat heeft hij in de laatste vijf kilometer cash betaald.”

Perfect in conditie

Gianetti spreekt over een te verwachten scenario. “Alle credits voor Jumbo-Visma. Ze hebben een sterk team. Ze droegen eerder in de Tour ook al de trui (met Van Aert, red). We wisten dat ze niet gingen wachten tot in de slotweek om ons aan te vallen. Het team heeft vandaag een geweldige wielerpagina geschreven. Spektakel, tactisch goed uitgevoerd.”

Dat hij bij zijn kopman nog geen ziekteverschijnselen heeft gezien, zegt Gianetti nog. “Tadej is perfect in conditie. Anders had hij ook niet zoveel aanvallen kunnen pareren op de Galibier. We gaan hout vasthouden, maar er zijn absoluut ook geen symptomen van Covid. Hij had onderweg ook geen hongerklop. Nee, dit is de verdienste van Vingegaard en zijn ploegmaats.”

“Er is de voorbije dagen wel wat stress in de ploeg geslopen”, geeft Gianetti toe. “Het was niet simpel. Tadej reed al een aantal dagen in het geel, wat extra druk oplevert. Er zijn ook de verplichte persconferenties achteraf, het late aankomen in het hotel ook. Tel daar de positieve Covid-gevallen van Bennett en Laengen bij, de extra maatregelen die we moesten nemen om renners in het hotel te isoleren, elke dag iedereen testen.”

Alpe d’Huez

“Dat is niet evident. En dan missen we ook nog Marc Hirschi, want die is niet in vorm”, voegt Gianetti nog toe. “Eigenlijk hebben we op die manier drie renners minder. Dat weegt op de schouders van de rest.”

En dat minder sterke team tegenover een Jumbo-Visma waarin iedereen in topvorm is, kan Pogacar ook de komende anderhalve week nog parten spelen, beseft Gianetti. Toch gooit hij – en vooral zijn kopman – de handdoek niet. “Er komt nog veel. Te beginnen met morgen (donderdag, red). Dat wordt opnieuw een zware klus met een iconische finish (Alpe d’Huez, red). We gaan ervan genieten. We krijgen sowieso spektakel en uiteraard zou ik niets liever zien dat dat Tadej daarvoor zorgt”, besluit hij met een knipoog.