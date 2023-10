donderdag 19 oktober 2023 om 19:17

UAE Emirates wint ploegenklassement WorldTour: “Bevestigt dat we het beste team ter wereld zijn”

Jumbo-Visma boekte dit jaar de meeste zeges en won alle drie de grote rondes, maar de Nederlandse formatie sluit het seizoen niet af als nummer één van de UCI-ploegenranking. Die eer was weggelegd voor UAE Emirates, tot groot genoegen van ploegmanager Mauro Gianetti. “Het winnen van het ploegenklassement van de UCI bevestigt dat we het beste team in de wereld zijn”, zei de Zwitser tegen Cyclingnews.

Met 30.958 punten blijft UAE Emirates concurrent Jumbo-Visma (29.651 punten) nipt voor. De nummer drie, Soudal Quick-Step, volgt met 18.697 punten op grote achterstand. “Dit is speciaal voor ons en onze sponsoren”, zegt Gianetti. “Het betekent ook dat de Verenigde Arabische Emiraten de nummer één ploeg van het professionele wielrennen heeft.”

“Het was een van onze grootste doelen, naast de Tour de France”, vervolgt de 59-jarige ex-renner. “We wonnen de Tour niet, maar eindigden wel als tweede en derde. We hebben met 18 verschillende renners gewonnen en wonnen de jongerentrui in alle drie de grote ronden. Dat laat zien dat de toekomst er ook goed uitziet. We investeren in jong talent en dat betaalt zich uit.”