UAE Emirates trekt met Tadej Pogacar naar Giro dell’Emilia

Tadej Pogačar zal aankomende zaterdag aan de start verschijnen van de Giro dell’Emilia. De Sloveen maakt deel uit van de zevenkoppige selectie van zijn ploeg UAE Emirates. Pogačar was vorig jaar ook van de partij, maar wist toen de finish niet te bereiken.

De 24-jarige Pogačar hoopt in de Giro dell’Emilia zijn vormpeil nog wat verder op te krikken voor de Ronde van Lombardije, waar hij zijn titel hoopt te verdedigen. Het is alleen wel de vraag of de tweevoudige Tourwinnaar zaterdag al over de benodigde frisheid beschikt, aangezien hij nog maar net terug is van het WK in Australië. “Sinds ik terug ben uit Australië, heb ik het rustig aangedaan. We gaan zien hoe het met de vorm is gesteld”, laat hij weten in een persbericht.

“Ik stond afgelopen jaar voor het eerst aan de start van de Italiaanse najaarsklassiekers. Dat was een zeer leuke periode. Winnen in de Ronde van Lombardije was een perfect einde van mijn seizoen en ik hoop dat nu te herhalen. De Giro dell’Emilia is een zware koers, wat leuk is voor de fans. Ik wil graag weer opbouwen richting Lombardije.”

Met ook nog George Bennett, Alessandro Covi, Davide Formolo, Marc Hirschi, Rafał Majka en Marc Soler rekent UAE Emirates op een zeer sterke ploeg in de Giro dell’Emilia, een wedstrijd die traditioneel eindigt op de beklimming naar de basiliek van San Luca.

Selectie UAE Emirates voor Giro dell’Emilia (zaterdag 1 oktober)

George Bennett

Alessandro Covi

Davide Formolo

Marc Hirschi

Rafał Majka

Tadej Pogacar

Marc Soler