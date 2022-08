UAE Emirates strikt Felix Großschartner voor twee seizoenen

Felix Großschartner rijdt de komende twee jaar voor UAE Emirates. De Oostenrijker, die momenteel nog uitkomt voor BORA-hansgrohe, heeft een contract tot eind 2024 getekend bij de ploeg uit het Midden-Oosten. Dat meldt UAE Emirates op de teamsite.

“Ik kijk er naar uit om me bij UAE Emirates te voegen”, zegt de 28-jarige Großschartner – momenteel zowel Oostenrijks kampioen op de weg als in de tijdrit – in een reactie. “Ik kijk uit naar de uitdagingen in de toekomst. Het is een van de beste teams in de wereld en ik ben blij dat ik er onderdeel van zal zijn. Ik ben er zeker van dat mijn kwaliteiten als renner een voordeel voor de ploeg zullen zijn en dat ik zal helpen om goede resultaten te behalen.”

Teammanager Mauro Gianetti is ook blij de nieuwkomer. “Felix is een erg getalenteerde renner en we zijn heel enthousiast om hem te verwelkomen in het team. We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kwaliteit kan werken voor het het team, als hij daarvoor gevraagd wordt, en ook zelf kansen kan pakken. We zijn heel blij om hem aan boord te hebben voor de komende jaren, terwijl we blijven groeien als ploeg.”

Op het palmares van Großschartner staan zes overwinningen. Naast de genoemde zeges in de nationale kampioenschappen, zijn dat een rit en het algemeen klassement in de Ronde van Turkije (2019), een etappe in de Ronde van Burgos (2020) en een rit in de Tour of the Alps (2021). Bij UAE Emirates zal hij ook ploeggenoot worden van Tim Wellens, die dinsdag officieel gepresenteerd werd als nieuwe aanwinst bij het team van Tadej Pogacar.