Tim Wellens tekent voor twee jaar bij UAE Emirates: “Tijd voor nieuwe uitdaging”

Tim Wellens stapt na het seizoen 2022 over naar UAE Emirates. De transfer hing maanden geleden al in de lucht, maar is nu officieel gemaakt door UAE Emirates. De Belg verlaat aan het einde van het seizoen Lotto Soudal en gaat twee jaar rijden bij de ploeg van Tadej Pogacar.

De 31-jarige Wellens verlaat zijn oude nest na tien jaar in diens te rijden van Lotto Soudal, voorheen nog Lotto Belisol. “Na tien mooie jaren bij mijn vorige ploeg besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Ik heb het gevoel dat ik bij UAE Emirates in een echt internationaal team kom met een professionele structuur en veel ambitie”, vertelt Wellens op de ploegsite.

Ook ploegleider Mauro Gianetti is blij met de komst van de Vlaming. “We zijn erg blij om Tim te verwelkomen in ons team voor volgend jaar. We weten allemaal waartoe hij in staat is en geloven dat hij de juiste renner zal zijn voor onze ploeg. We het team blijven versterken voor de komende jaren.”

Wellens wist dit jaar twee keer te winnen, in de openingsmaanden van het seizoen. Zo won hij de Trofeo Serra de Tramuntana en een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In het voorjaar reed hij ook top-10 in de Strade Bianche (achtste) en de Brabantse Pijl (negende).