UAE Emirates schuift meerdere pionnen naar voren voor Trofeo Laigueglia

UAE Emirates staat woensdag met een, op het oog, sterke ploeg aan de start van de Trofeo Laigueglia. De formatie uit het Midden Oosten trekt met meerdere potentiële afmakers naar de Italiaanse eendagskoers.

Zo rekent de ploeg op Alessandro Covi, dit jaar al winnaar van de Vuelta a Murcia en een etappe in de Ruta del Sol. De 23-jarige Italiaan nam het voorbije weekend deel aan Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar dat werd geen succes. Covi zal dus uit zijn op sportieve revanche, maar is zeker niet de enige renner van UAE Emirates om in de gaten te houden.

Juan Ayuso, de nog altijd maar 19-jarige Spanjaard, maakte afgelopen zondag indruk in de Drôme Classic. De piepjonge ronderenner kwam als vierde over de streep na een zeer aanvallende koers. De vraag is of Ayuso de goede lijn kan doortrekken en woensdag opnieuw kan meedoen voor de overwinning. Ook Diego Ulissi en Davide Formolo kunnen ver komen in een koers als de Trofeo Laigueglia. Voor Formolo is het, nadat hij zijn seizoensstart moest uitstellen door een polsblessure, zijn eerste koers van het seizoen.

De ervaren Sloveense klimmer Jan Polanc, de Portugese hardrijder Ivo Oliveira en de jonge Zwitser Joel Suter (tweede in de Trofeo Calvia) vervolledigen de selectie van UAE Emirates.

Selectie UAE Emirates voor Trofeo Laigueglia (2 maart)

Juan Ayuso

Alessandro Covi

Davide Formolo

Jan Polanc

Ivo Oliveira

Joel Suter

Diego Ulissi