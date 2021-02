UAE Emirates rekent op Fernando Gaviria in Clásica de Almería

Fernando Gaviria begint aankomende zondag aan zijn wielerseizoen. De Colombiaanse sprinter maakt deel uit van de selectie van UAE Emirates voor de Clásica de Almería. Gaviria kan in een eventuele sprint rekenen op steun van landgenoot Juan Sebastián Molano en Maximiliano Richeze.

Gaviria, vorig jaar goed voor zes zeges in het tenue van UAE Emirates, hoopt in 2021 sportieve revanche te nemen. “Ik had vorig jaar beter moeten presteren. Ik hoop de bladzijde om te slaan en dit jaar nog beter te draaien. Ik voel me momenteel heel erg goed”, aldus de Colombiaan, die naar eigen zeggen geen last meer heeft van een tweede coronabesmetting.

UAE Emirates lijkt duidelijk in te zetten op een sprint in de Clásica de Almería. De ploeg heeft namelijk ook Molano en Richeze geselecteerd, twee belangrijke schakels in de sprinttrein van Gaviria. Molano en Richeze zijn echter ook in staat om zelf voor een goede uitslag te gaan, mocht er onverhoopt iets gebeuren met Gaviria.

De selectie bestaat verder nog uit de ervaren Marco Marcato, de broertjes Ivo en Rui Oliveira en Oliviero Troia. In onze uitgebreide voorbeschouwing op de Clásica de Almería lees je alles over de eendagswedstrijd.

Selectie UAE Emirates voor Clásica de Almería 2021

Fernando Gaviria

Marco Marcato

Juan Sebastián Molano

Ivo Oliveira

Rui Oliveira

Maximiliano Richeze

Oliviero Troia